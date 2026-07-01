Natalia González se postulará como candidata del PSOE a la Alcaldía de Ourense en 2027

La portavoz y secretaria general de la agrupación municipal del PSdeG-PSOE en Ourense, Natalia González, ha anunciado que se postulará como candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

González ha trasladado su decisión este miércoles en rueda de prensa, donde ha expresado su “máxima ilusión” por encabezar el proyecto socialista en la ciudad y ha avanzado que formalizará oficialmente su precandidatura este jueves, coincidiendo con la apertura del plazo interno establecido por el partido.

El comité federal del PSOE aprobó el pasado sábado el calendario que regula el proceso de elección de candidaturas en municipios de más de 20.000 habitantes. En ese marco, el plazo de presentación de precandidaturas se abrirá el 2 de julio y se extenderá hasta el día 3 a las 12.00 horas.

Entre el 4 y el 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales por parte de las distintas precandidaturas, mientras que del 12 al 18 de julio se desarrollará la campaña interna de información. El proceso culminará el 19 de julio con la votación en caso de que concurran más de un aspirante.

Un proyecto abierto a la militancia y con vocación de cambio en Ourense

En su intervención, González ha subrayado que afronta este paso “con valentía y responsabilidad”, como viene haciendo, según ha dicho, desde hace más de dos décadas en la vida política municipal.

“Me presento de la forma en la que lo he hecho en los últimos 20 años, reflexionando, con valentía, con responsabilidad y sintiendo el calor de la militancia”, ha señalado la dirigente socialista, que ha querido destacar el papel de la base del partido en este proceso.

Asimismo, ha insistido en que su candidatura pretende abrir una nueva etapa en la ciudad, apoyada en un equipo de personas que “apuestan por Ourense y por un modelo distinto de ciudad”, alejadas, según ha indicado, de “estrategias o cálculos electorales”.

González ha puesto en valor la trayectoria del grupo municipal socialista en la oposición, asegurando que su trabajo ha sido “bastante notable” y que, a su juicio, “la única alternativa para que haya otro Ourense pasa por el PSOE”.

La dirigente ha animado además a la participación de toda la militancia en el proceso interno, recordando que cualquier afiliado podrá presentar su precandidatura dentro de los plazos establecidos y recabar los avales necesarios.

Posibles primarias y configuración de candidaturas

En caso de que se registre más de una candidatura, el PSOE celebrará votaciones internas el próximo 19 de julio para decidir quién encabezará la lista socialista en la capital ourensana. Si solo se presenta una opción, no será necesaria la votación y González será proclamada candidata automáticamente.

Preguntada por la posibilidad de que otros nombres del partido, como el del exalcalde Francisco Rodríguez, puedan optar al proceso, la portavoz socialista ha defendido que “toca una nueva etapa” y que cada persona debe “ocupar el lugar que le corresponde”.

Asimismo, ha valorado positivamente la celebración de primarias internas, al considerar que estos procesos “enriquecen al partido y la participación democrática de la militancia”.

Posible entendimiento de la izquierda en Ourense

Por último, González ha sido preguntada por la posibilidad de una coalición de izquierdas en la ciudad de cara a las próximas elecciones municipales. En este sentido, ha defendido que “lo que merece esta ciudad es un gobierno de izquierdas”.

La dirigente socialista ha contrapuesto este planteamiento con la situación actual del gobierno local, liderado por Democracia Ourensana, al que ha situado como una formación de derechas.

“La alternativa que conocemos en los últimos siete años ya sabemos cuál es”, ha señalado, defendiendo la necesidad de un cambio de rumbo político en la ciudad y reivindicando la experiencia de gobiernos progresistas anteriores.