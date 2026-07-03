Natalia González, proclamada candidata del PSdeG-PSOE a la alcaldía de Ourense para las municipales de 2027

El panorama político de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 empieza a despejarse en Ourense. Tras anunciar el BNG a Luis Seara como candidato, ahora la Comisión Nacional de Ética del PSdeG ha acordado la designación oficial de Natalia González Benéitez como la candidata socialista que aspirará a la alcaldía de Ourense.

La decisión se ha formalizado de manera directa al ser la suya la única precandidatura presentada ante la agrupación local antes del cierre del plazo establecido para este mediodía.

Con este paso, González Benéitez encabezará la lista del partido a falta únicamente del trámite formal de ratificación por parte de los órganos federales del PSOE.

El calendario de las primarias socialistas

El proceso se enmarca dentro de la primera ventana de primarias diseñada por el Comité Federal del PSdeG para el mes de julio, reservada para municipios de más de 20.000 habitantes.

Las direcciones del partido decidieron incluir a Ourense en este primer bloque junto a otras siete agrupaciones gallegas (Narón, Oleiros, Santiago, Ferrol, Lugo, Pontevedra y Ponteareas).

Al no registrarse listas alternativas en la ciudad, Ourense evita el proceso de votación interna y concentra sus esfuerzos directamente en la carrera electoral de 2027.

Así queda el mapa político en el resto de Galicia

La resolución de la Comisión de Ética de este viernes no solo ha definido el futuro inmediato de Ourense, sino que ha servido para designar un total de 13 candidaturas en toda la comunidad:

Candidatos por lista única: Junto a Natalia González en Ourense, también han sido proclamados Jorge Ulla Rocha (Narón), Jesús Fernández Díez (Oleiros), Pedro Blanco Lobeiras (Santiago), Miguel Fernández Méndez (Lugo), Iván Puentes Rivera (Pontevedra) y Vanesa Fernández Seoane (Ponteareas).

Además, se han ratificado de forma automática los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes donde el PSdeG ya gobierna: Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), José Blas García (Ames), José Ramón Riobóo (Culleredo), Digna Rivas (Redondela) y Alberto Varela (Vilagarcía).

Excepción de Ferrol

Ferrol será la única de las agrupaciones de este bloque que acudirá a las urnas el próximo domingo 19 de julio, donde la militancia tendrá que elegir entre las precandidaturas de Ángel Mato Escalona y Eva Martínez Montero.