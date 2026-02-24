El Supremo confirma que Jácome vulneró derechos fundamentales en sede municipal al retirar la palabra a Natalia González

El Tribunal Supremo ha confirmado que durante los plenos del Concello de Ourense se vulneraron derechos fundamentales de la oposición, en particular los de la socialista Natalia González, y ha ordenado que el alcalde Jácome lea la sentencia en el pleno.

La resolución señala que estas irregularidades afectaron al derecho a la participación política y al uso de la palabra. El fallo también condena al alcalde al pago de las costas procesales, al considerar infundado el recurso presentado y sin argumentos suficientes.

Según el Tribunal, las actuaciones durante los plenos contravienen las garantías democráticas básicas de un órgano representativo. El grupo socialista ha indicado que el conflicto podría haberse evitado con un "comportamiento institucional adecuado y respetuoso".

La sentencia subraya la importancia de que los derechos de los concejales sean respetados y que el Pleno funcione conforme a la legalidad. La obligación de Jacome de leer la sentencia en el Pleno asegura que los hechos queden registrados oficialmente y no se repitan.