CONDENADO A LEER LA SENTENCIA Y COSTAS
El Supremo confirma que Jácome vulneró derechos fundamentales en sede municipal al retirar la palabra a Natalia González
CONDENADO A LEER LA SENTENCIA Y COSTAS
El Tribunal Supremo ha confirmado que durante los plenos del Concello de Ourense se vulneraron derechos fundamentales de la oposición, en particular los de la socialista Natalia González, y ha ordenado que el alcalde Jácome lea la sentencia en el pleno.
La resolución señala que estas irregularidades afectaron al derecho a la participación política y al uso de la palabra. El fallo también condena al alcalde al pago de las costas procesales, al considerar infundado el recurso presentado y sin argumentos suficientes.
Según el Tribunal, las actuaciones durante los plenos contravienen las garantías democráticas básicas de un órgano representativo. El grupo socialista ha indicado que el conflicto podría haberse evitado con un "comportamiento institucional adecuado y respetuoso".
La sentencia subraya la importancia de que los derechos de los concejales sean respetados y que el Pleno funcione conforme a la legalidad. La obligación de Jacome de leer la sentencia en el Pleno asegura que los hechos queden registrados oficialmente y no se repitan.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONDENADO A LEER LA SENTENCIA Y COSTAS
El Supremo confirma que Jácome vulneró derechos fundamentales en sede municipal al retirar la palabra a Natalia González
UN PRECISO RETRATO
La política en Ourense: dime qué votas y te diré qué ves
CAZA FURTIVA DE ELEFANTES
Una jueza castiga el comercio de un Cristo de marfil en Ourense: ni era antiguo ni tenía papeles
Lo último
Guerra en Ucrania
Rusia mantiene que alcanzará "todos" sus objetivos en Ucrania
"COMPORTAMIENTO CALUMNIOSO"
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud"
TRES DÍAS DE COMPETICIÓN
Cuatro podios del Burgas en la Copa Galicia