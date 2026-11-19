La Navidad llega antes a Ponte Vella: encendido de luces el 20 de noviembre
CORO CANTIGA
El centro comercial celebrará el encendido de luces de Navidad este viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas, con la actuación del Coro Cantiga.
La ambientación navideña ya tiene fecha de estreno en la ciudad. El centro comercial Ponte Vella dará el pistoletazo de salida a su campaña festiva este viernes, 20 de noviembre, con el tradicional encendido de su iluminación. Con esta convocatoria, el recinto se adelanta dos semanas al encendido oficial del Concello, que no iluminará las calles hasta el próximo 4 de diciembre.
El acto tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la planta baja del complejo y estará abierto a todos los visitantes que deseen presenciar el arranque de su programación navideña. Para acompañar el momento en que se enciendan las luces, la velada contará con las voces del Coro Cantiga y la interpretación de música de violín en directo, además de otros acompañamientos musicales.
De este modo, el espacio comercial inaugurará la temporada de ocio y compras navideñas en el calendario local antes de que el alumbrado municipal tome el relevo a principios del próximo mes.
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