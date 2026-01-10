“Negativas sistemáticas” en el transporte adaptado ourensano
sin alternativa de desplazamiento
La asociación Algaria alerta del mal funcionamiento del teléfono 065 en la provincia
La Asociación de Personas con Discapacidad de la comarca de A Limia (Algaria) han llamado la atención sobre el “abandono” que sufre el sistema de transporte adaptado que se contrata a través del teléfono 065 en la provincia.
Su presidente, Oscar Pena, indicaba que están recibiendo advertencias tanto en Xinzo y alrededores como “en los concellos de Ribadavia, O Barco, e incluso la ciudad de Ourense”, donde “cuando los usuarios solicitan el servicio ocasional, se les está denegando de manera recurrente, alegando la falta de medios suficientes para cubrir la demanda existente”.
No se trata de un problema puntual, sino de una situación generalizada"
Según explicó Pena, cuando uno de los integrantes de Algaria quiere hacer uso de este transporte adaptado, debe ponerse en contacto con el teléfono 065 con al menos tres días de margen para contratar el viaje, siendo este confirmado posteriormente; y se están encontrando con “negativas sistemáticas. No se trata de un problema puntual, sino de una situación generalizada”, indica el presidente, quien advierte de la falta de alternativas en el rural ourensano.
