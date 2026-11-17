¿Sabe usted que la venta de paraguas en Ourense no estaba muerta? ¿Que tan solo ha tenido un parón técnico durante unos meses? ¿Que las intensas lluvias y el temporal de viento reaniman la comercialización de un símbolo y una identidad local? ¿Que las tiendas están aprovechando estos días para dar a conocer las últimas novedades en diseño, colorido y forma? ¿Que siga lloviendo que hace falta agua?