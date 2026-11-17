¿Sabe usted que el negocio de los paraguas vuelve a brillar en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la resurrección de uno de los símbolos identitarios de la ciudad
¿Sabe usted que la venta de paraguas en Ourense no estaba muerta? ¿Que tan solo ha tenido un parón técnico durante unos meses? ¿Que las intensas lluvias y el temporal de viento reaniman la comercialización de un símbolo y una identidad local? ¿Que las tiendas están aprovechando estos días para dar a conocer las últimas novedades en diseño, colorido y forma? ¿Que siga lloviendo que hace falta agua?
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