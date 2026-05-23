¿Sabe usted que los negocios de toda la vida, siguen eligiendo las opciones más tradicionales frente a la tendencia digital? ¿Que uno puede consultar en la web los horarios de los locales, pero las tiendas de barrio siguen su propio ritmo? ¿Que seguro más de uno se ha quedado con cara de tonto al llegar y ver cerrado un comercio que ‘San Internet’ le decía que estaba abierto?