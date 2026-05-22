La campaña "Merca no teu comercio" premia a los clientes más fieles de O Couto

O Couto acogió este jueves la entrega de premios de la primera fase de la iniciativa “Merca no teu comercio”. Una veintena de ourensanos recibieron un vale de 50 euros para seguir realizando sus compras en locales de proximidad.

Este programa, promovido con la Federación Gallega de Comercio, busca dinamizar las ventas en el comercio de proximidad. Gabriel Alén, director xeral de Comercio e Consumo, participó en el acto de entrega, donde subrayó el valor de este tipo de acciones para fortalecer económicamente los negocios de barrios y municipios rurales. Durante este año, la campaña llegará a un total de 40 localidades que carecen de centros comerciales abiertos, involucrando a más de sesenta asociaciones de comerciantes.

El proyecto ya tiene en marcha su segunda ronda, que se prolongará hasta el próximo día 30 de mayo. En la provincia de Ourense, esta fase abarca el barrio de A Ponte y los municipios de Bande, Entrimo, Lobios y Muíños. Asimismo, la propuesta se extiende por Fene, Narón, Padrón, Dodro y Rois en A Coruña; Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Quiroga y Ribas de Sil en Lugo ; y Silleda, Forcarei, Vila de Cruces y A Guarda en Pontevedra.

Esta estrategia autonómica continuará ininterrumpidamente hasta el próximo mes de octubre. Al finalizar cada turno, se entregan veinte tarjetas regalo con un importe individual de cincuenta euros. Quienes deseen participar únicamente deben registrar sus compras en el sitio web oficial. Si el comerciante registra la operación, el cliente duplica todas sus probabilidades de ganar. En el año 2025, el proyecto logró superar las 92.000 participaciones.