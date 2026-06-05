Niega haberle pegado al portero de un bar de Ourense: “Solo me defendí”

Una pelea con el portero de un bar de la ciudad en junio de 2023 llevó este jueves a Carlos L.G. al banquillo del Penal 1 de Ourense. La víctima contó que estaba en la puerta y escuchó jaleo derivado de una trifulca. “Fui a tirar llas botellas, me encontré con Carlos y tuvimos un enfrentamiento físico”, aseguró.

Según él, el acusado le lanzó un puñetazo que logró esquivar y luego otra persona lo agarró por la espalda, lo que provocó que cayese. Una vez en el suelo, relató que lo golpearon varias personas -cree que eran unas siete-, entre las que se encontraba Carlos. De aquel día le quedó como secuela una cicatriz de dos centímetros en el rostro.

Una testigo aumentó el número de personas que le pegaban al trabajador a unas 10 o 15, sin embargo, no pudo asegurar que el acusado estuviese entre ellas.

“Caímos y no recuerdo más”

La versión del denunciante no coincidió con la del acusado. “Hubo un problema fuera, él vino con una botella en la mano y yo me defendí, caímos al piso y no recuerdo nada más”, aseguró Carlos L.G., quien negó que le propinase un puñetazo a la víctima.

El fiscal solicitó que el acusado sea condenado a un año de prisión por un delito de lesiones y que indemnice al perjudicado con 1.500 euros.