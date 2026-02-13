Pistola, navaja y amenazas a un médico: el cóctel que terminó en una condena en Ourense

La actitud violenta de José Luis A.F. en el centro de salud de Castro Caldelas le costó ayer una condena de seis meses de prisión. Los hechos ocurrieron la madrugada del 26 de febrero de 2023, cuando accedió hasta en tres ocasiones al edificio. En la primera de ellas, comenzó durante la consulta a gritar al facultativo diciéndole que si no lo atendían bien y le hacían daño se iban a acordar de él.

Al rato se marchó, pero volvió poco después. Llegó y se puso a golpear la puerta del centro, gritar y llamar al timbre mientras solicitaba ser visto por un médico. Al entrar se dirigió hacia el mismo facultativo de la primera vez y le exigió que le hiciese al momento un parte de lesiones al tiempo que se aproximaba su mano a la cara de este de forma desafiante. En esta ocasión, las amenazas subieron de intensidad. Gritó al médico que era de Vilagarcia y que tuviesen cuidado con él porque sabía quién era y que se iba a enterar si no le hacía caso. Tras ello, se marchó gritando que iba a matar a los que lo habían lesionado y a los del centro de salud.

La violenta situación sufrida por el sanitario no terminó ahí. A las 5,35 horas José Luis entró por tercera vez en el centro, en esta ocasión rompiendo la puerta, la cual estaba cerrada con llave. Una vez en su interior, volvió a gritar que iba a matar al personal, siendo confrontado por el facultativo al que se había dirigido las dos veces anteriores. Ante ello, José Luis A.F. intentó coger una pistola de balines que llevaba escondida en su interior. Sin embargo, no consiguió su propósito iniciando un forcejeo con el médico. Este intentó inmovilizar al acusado cuando se encontraba en el suelo, respondiendo el ahora condenado, quien trató de hacer uso del mobiliario y de alcanzar una navaja que llevaba, a la vez que intentaba darle golpes, patadas y cabezazos al facultativo.

A raíz de ello, el sanitario sufrió policontusiones en la cara, antebrazos y piernas, así como ansiedad. Estos hechos fueron admitidos ayer por el acusado ante la jueza del Penal 2, conformándose con una condena de seis meses de prisión, aunque no entrará a cumplirla al quedar esta suspendida.