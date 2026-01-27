Niega un intento de robo en Ourense: “Nadie va a hacerlo en chanclas”

No fue posible este lunes un acuerdo de conformidad en una vista preliminar por un robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa. El acusado negó los hechos y defenderá su inocencia en el juicio que se celebrará en septiembre. “Una persona no va a robar en chancletas y camisa de verano a un andamio”, aseguró.

La Fiscalía sostiene que Alejandro L.A., en agosto de 2022, intentó acceder a un piso por la terraza, utilizando el andamio de un edificio contiguo en obras. Sin embargo, según el escrito, abortó su objetivo al activar el flash de la cámara de seguridad, huyendo por el mismo lugar.

El Ministerio Público solicita que se imponga al acusado la pena de un año y cuatro meses de prisión. Entre los medios de prueba, se encuentra un vídeo que se reproducirá en el juicio.