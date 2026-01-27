Ourense vive una nueva oleada de robos en coches

No por ser habitual deja de ser noticia. La madrugada del domingo al lunes se produjo una nueva oleada de robos en turismos estacionados en Ourense. Esta vez no ocurrieron solo en el barrio de A Ponte, sino también en otras partes de la ciudad. Al menos tres turismos amanecieron ayer con la ventanilla rota. Uno de ellos apareció en la calle Casilla, justo enfrente de la Jefatura de la Policía Local. Se trata de un Mercedes de color negro al que los ladrones le rompieron la luna trasera derecha.

A 650 metros de distancia -10 minutos andando- otro coche sufrió también la actuación de los amigos de lo ajeno. Sucedió en la avenida de Marín y, al igual que el Mercedes, los ladrones rompieron la luna trasera derecha. Para ello, se valieron, como suele ser habitual en estos casos, de una alcantarilla, la cual aún permanecía en la mañana de ayer debajo del turismo. Ya cruzando el Puente del Milenio, en la calle Monseñor José Álvarez González, la parte de la ventanilla de un coche estaba precintada por la Policía Nacional después de que la rompiesen. Los vecinos de A Ponte, la zona más afectada por estos robos en vehículos, se muestran indignados por una situación que se produce prácticamente a diario.