Niños y mayores despiden el año a la carrera en la San Silvestre

Este miércoles 31 de diciembre se celebra la tradicional Carrera San Silvestre en la ciudad, una fórmula donde el deporte y el ocio se dan la mano para celebrar el final de 2025. El evento comenzará a las 16,00 horas con la categoría de pitufos, mientras que la carrera absoluta arrancará a las 16,30 desde el Paseo, donde estarán situadas tanto la salida como la meta. La prueba transcurrirá por zona urbana y tendrá una distancia máxima de 5 kilómetros. Se entregarán premios a los tres primeros clasificados (hombres y mujeres) de la carrera absoluta, así como regalos para los vencedores de las diferentes categorías. Este evento supone una cita imprescindible para despedir este año con actividad física y humor, disfrutando del ambiente perfecto para celebrar la llegada del Año Nuevo.

dónde: centro de la ciudad

cuándo: desde las 16.00 horas