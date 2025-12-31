Niños y mayores despiden el año a la carrera en la San Silvestre

PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
CARRERA
Este miércoles 31 de diciembre se celebra la tradicional Carrera San Silvestre en la ciudad, una fórmula donde el deporte y el ocio se dan la mano para celebrar el final de 2025. El evento comenzará a las 16,00 horas con la categoría de pitufos, mientras que la carrera absoluta arrancará a las 16,30 desde el Paseo, donde estarán situadas tanto la salida como la meta. La prueba transcurrirá por zona urbana y tendrá una distancia máxima de 5 kilómetros. Se entregarán premios a los tres primeros clasificados (hombres y mujeres) de la carrera absoluta, así como regalos para los vencedores de las diferentes categorías. Este evento supone una cita imprescindible para despedir este año con actividad física y humor, disfrutando del ambiente perfecto para celebrar la llegada del Año Nuevo.
dónde: centro de la ciudad
cuándo: desde las 16.00 horas
"LA ABUELA DE GALICIA"
La ourensana Esperanza se convirtió en la más longeva de Galicia este 2025, con 109 años
