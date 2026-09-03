¿Sabe usted que no solo los ourensanos humanos sufren el calor?

REHABILITACIÓN DE 13 TRAVESÍAS
Bispo Lourenzo se une a las zonas de arreglo de la Xunta
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que ha vuelto el calor a la city y dan ganas de refrescarse? ¿Que además de los humanos, unos amigos ya íntimos de los ourensanos han tenido la misma idea? ¿Que se han visto a jabalíes campando a sus anchas por las inmediaciones del Puente Romano? ¿Que ha sorprendido enormemente a todos los presentes? ¿Que deben dormir al lado de los estorninos?
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