¿Sabe usted que no solo los ourensanos humanos sufren el calor?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el Puente Romano está para que todos se resfresquen

Jabalí en el entorno del Puente Romano
Jabalí en el entorno del Puente Romano

¿Sabe usted que ha vuelto el calor a la city y dan ganas de refrescarse? ¿Que además de los humanos, unos amigos ya íntimos de los ourensanos han tenido la misma idea? ¿Que se han visto a jabalíes campando a sus anchas por las inmediaciones del Puente Romano? ¿Que ha sorprendido enormemente a todos los presentes? ¿Que deben dormir al lado de los estorninos?

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