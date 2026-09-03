Con la llegada de septiembre, las bandadas de estorninos han vuelto a dejarse ver por los cielos de Ourense, empleando el parque San Lázaro en esta ocasión como principal punto de encuentro. Los grupos de cientos de ejemplares han supuesto un impacto negativo para el usuario de las zonas verdes que se ha encontrado con el suelo plagado de excrementos, fuertes ruidos vinculados a su gorjeo, y un mal olor constante allí donde deciden anidar.

“Cae mucha pluma y otras cosas”, asegura un testigo, quien definía el ruido como “ensordecedor”

La acumulación de estorninos en la zona central de Ourense suele darse en torno a las 21:00 horas, cuando empiezan a ocupar las copas de los plátanos. Poco después es cuando empiezan a caer deposiciones, que han llegado a ser observadas en torno a las paradas de autobús. “Cae mucha pluma y otras cosas”, asegura un testigo ocular, quien definía el ruido provocado por las aves como “ensordecedor”.

Los estorninos vuelven a tomar la Plaza de San Lázaro

Después de intentar responsabilizar a otras administraciones sobre las medidas a tomar, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha enviado a la zona a un operario provisto de un sistema acústico para ahuyentar a las bandadas. Lejos de ser una solución, la intervención ha provocado que las bandadas se extiendan a otros puntos de la ciudad. Según cuentan los residentes del entorno de la Plaza Don Bosco, “estaba todo lleno estorninos, y entonces ha pasado esta persona -en referencia al responsable de ahuyentarlos-. Le hemos preguntado, y pasa por todas las zonas verdes y pone en marcha su aparato, y los estorninos salen volando dando un paseo por todas las zonas verdes de Ourense”.

Un operario emplea el sistema para espantar a los estorninos. | Xesús Fariñas

Tras la plaza Don Bosco, las aves se han trasladado a la Alameda do Cruceiro, situada tras la Audiencia Provincial, donde se repiten los episodios de ruidos, olores y excrementos. Cuando espantan de allí a los estorninos, regresan al punto de partida del parque San Lázaro, complementando el triángulo de estancia en la ciudad.

Tratamiento ético

Aunque desde la Xunta de Galicia no se habían pronunciado sobre el caso concreto de 2026 al cierre de esta edición, sí existen normativas y competencias que regulan cómo se debe atajar un problema de plaga de aves.

La ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad autonómica descarga en los concellos la responsabilidad de prevención, y les obliga a solicitar un permiso antes de actuar por su cuenta y a contratar a empresas certificadas.