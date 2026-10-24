Noa Presas repite como cabeza de lista del BNG por Ourense al Congreso de cara al 29-N

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha despejado la incógnita sobre su equipo para la cita con las urnas del 29-N apostando por la continuidad en la provincia de Ourense. La formación ha confirmado que Noa Presas Bergantiños volverá a liderar la papeleta al Congreso de los Diputados, revalidando la posición de cabeza de cartel que ya ostentó en las anteriores elecciones generales.

La candidatura provincial, que combina perfiles con experiencia institucional y representación de las juventudes nacionalistas, sitúa como número dos a Artai Gabiás Vilar (procedente de Galiza Nova y vinculado a la comarca de Ourense-O Carballiño). El tercer puesto lo ocupa la exparlamentaria y portavoz comarcal de Valdeorras, María González Albert, mientras que la cuarta posición recae en Lucas Pardo Pardo, también en representación de Galiza Nova y con arraigo en las comarcas de Monterrei e Viana.

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En el tramo de suplentes, la candidatura incorpora perfiles de equilibrio comarcal y de la organización juvenil como Mirian Opazo Oxea (Arnoia - A Limia), Hadrián Alonso Álvarez (Galiza Nova / Ourense-O Carballiño), Laura Pérez Bernárdez (Celanova - Baixa Limia) o Xoán Luís Domínguez Rodríguez (Arnoia - A Limia), entre otros nombres que completan el respaldo a la lista del Bloque en la provincia

Con la designación de Presas, la dirección nacionalista consolida a sus principales referentes territoriales —repitiendo también candidaturas clave como la de Néstor Rego por A Coruña o Carme da Silva por Pontevedra— con el objetivo explícito de que la provincia de Ourense rompa el histórico bipartidismo y alcance, por primera vez, representación soberanista propia en las Cortes Generales.