“Non facemos seguidismo do goberno local”, asegura el PP de Ourense

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Concello de Ourense ha rechazado la idea de ser el único apoyo del gobierno local.

La formación conservadora argumenta que los datos de este mandato desmontan ese traje que les han preparado, pues de los 167 millones de euros aprobados en modificaciones de crédito, el 79% contó con el respaldo de otros grupos de la oposición, correspondiendo solo el 21% restante al apoyo exclusivo de los votos populares. Para el grupo municipal, los números muestran una gestión sustentada por diferentes fuerzas políticas, lo que llevó a la portavoz Ana Méndez, a pedir una reevaluación de la actividad del pleno. “Se alguén quere falar de quen facilita a xestión económica de Jácome, que fale de todos os datos e non só da parte que lle interesa”.

Non facemos seguidismo do goberno municipal. Cada vez que facilitamos unha modificación de crédito, facémolo porque entendemos que é absolutamente necesaria"

El partido detalla que su estrategia política busca el beneficio de Ourense al atender requerimientos urgentes de los vecinos. Esta postura de vigilancia normativa motivó su voto en contra de los presupuestos municipales de 2026. La portavoz insistió en la independencia de su formación respecto a la alcaldía, insistiendo en que “non facemos seguidismo do goberno municipal. Cada vez que facilitamos unha modificación de crédito, facémolo porque entendemos que é absolutamente necesaria para atender obrigas ou necesidades da cidade”.