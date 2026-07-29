Jácome retira los presupuestos del pleno de agosto en un nuevo cambio de rumbo en su tramitación

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, decidió este miércoles excluir la aprobación definitiva de las cuentas del orden del día del pleno ordinario del próximo lunes, 3 de agosto. Esta decisión supone una nueva paralización del expediente y se produce tras una secuencia de cambios de criterio por parte del gobierno local en los últimos días.

La cronología de este último parón comenzó a finales de la semana pasada. El gobierno municipal había convocado un pleno extraordinario para el lunes 27 de julio con el objetivo de desestimar las alegaciones de PP. PSOE. BNG y sindicatos y aprobar las cuentas.

Sin embargo, mediante un comunicado oficial emitido poco después, el regidor dejó sin efecto dicha convocatoria alegando "razones de oportunidad". El regidor consideró entonces preferible tramitar el expediente por la vía ordinaria, llevándolo primero a la Comisión de Pleno de hoy miércoles, 29 de julio. Siguiendo esa planificación, la comisión ordinaria de este miércoles abordó el asunto a primera hora de esta mañana.

El dictamen para desestimar las reclamaciones y elevar a pleno el presupuesto salió adelante con los votos a favor de Democracia Ourensana, el voto en contra del BNG y la abstención del PP y del PSOE.

Durante la sesión, el portavoz nacionalista, Luis Seara, justificó su negativa argumentando que el documento es "nulo de pleno dereito" al seguir careciendo del informe preceptivo de la Intervención General. La viabilidad del documento en el pleno quedó descartada poco después de finalizar la comisión.

La portavoz del grupo municipal popular, Ana Méndez, compareció en rueda de prensa para aclarar su abstención y fijar la postura definitiva de su partido. Méndez advirtió de manera tajante que el PP no apoyaría los presupuestos de ninguna manera mientras no existiese el citado informe de la Intervención General.

Tras esta confirmación de que el gobierno local no sumaría los apoyos necesarios en la corporación (a falta de conocer la postura final del PSOE) el expediente desapareció de la agenda. Al publicarse el orden del día oficial para la sesión del próximo 3 de agosto, el punto relativo al presupuesto ya no figura en el listado.

En su lugar, el debate económico se centrará en la dación de cuentas de la liquidación del ejercicio 2025, informes de morosidad y un expediente de modificación de créditos para pagar unas indemnizaciones.

Desde el PP criticaron este último movimiento. Ana Méndez señaló que resulta "sorprendente" que el alcalde decida no incluir los presupuestos en el pleno horas después de haberlos llevado a comisión, señalando que esta decisión evidencia la "falta de planificación e a improvisación" del gobierno municipal a la hora de cumplir sus propios plazos.