O novo filme de Igor Legarreta, “Las ciegas hormigas (Inurri itsuak)”, abrirá o OUFF

31 EDICIÓN

O festival ourensán inaugurará a súa 31ª edición o 25 de setembro coa estrea en Galicia de “Las ciegas hormigas” e entregará a Calpurnia de Honra a Javier Gutiérrez pola súa traxectoria no cinema, o teatro e a televisión

Fotograma do filme “Las ciegas hormigas (Inurri itsuak)”, do director vasco Igor Legarreta.
Fotograma do filme “Las ciegas hormigas (Inurri itsuak)”, do director vasco Igor Legarreta.

O OUFF abrirá a súa 31ª edición coa estrea en Galicia de “Las ciegas hormigas (Inurri itsuak)”, o novo filme do director vasco Igor Legarreta. A película proxectarase durante a gala inaugural, prevista para o venres 25 de setembro, ás 20,00 horas, no Auditorio Municipal. Durante o acto tamén se entregará a Calpurnia de Honra ao actor Javier Gutiérrez pola súa traxectoria no cinema, no teatro e na televisión.

A longametraxe está ambientada na Biscaia de 1935, a historia comeza cando un forte temporal fai encallar na costa de Algorta un barco inglés cargado con toneladas de carbón. Mentres a veciñanza trata de recuperar o chamado ouro negro, Sabas Jáuregui interpreta o accidente como unha oportunidade para salvar a súa familia do inverno. A súa muller, Josefa, ve nel un mal presaxio, pero Sabas desoe as advertencias e arrastra os fillos cara á tormenta. A loita por conservar o carbón levará a familia a cruzar todos os límites.

O festival abrirá o 25 de setembro cunha gala que tamén homenaxeará a Javier Gutiérrez coa Calpurnia de Honra

O elenco está encabezado por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea e Carlos Santos. Trátase dunha produción de Lamia Producciones, Lamia Films e LAZONA Zinema, distribuída por Buena Vista International. O filme de 100 minutos está escrito polo propio Legarreta e Andoni de Carlos. Contén música orixinal do francés Pascal Gaigne.

O director

“Las ciegas hormigas” é a terceira longametraxe asinada por Igor Legarreta, despois de “Cuando dejes de quererme” e “Todas las lunas”. O cineasta vasco tamén dirixiu seis episodios da serie “Operación Marea Negra” e traballou como responsable da segunda unidade en destacadas películas como “Autómata”, producida e protagonizada por Antonio Banderas, e “Zipi y Zape y la isla del Capitán”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats