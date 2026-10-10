El Novoa Santos despide a María José Fernández tras casi 40 años: "Fue mi mejor enfermera"

El Centro de Salud Novoa Santos vivió con emoción esta semana la despedida de María José Fernández del Estal, enfermera y coordinadora del centro, donde trabajó durante cerca de 40 años. Natural de Santander, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Ourense, donde también trabajó en el Centro de Salud de A Carballeira.

A lo largo de estas décadas, impulsó el desarrollo profesional de su equipo, amplió el ámbito de actuación y responsabilidad de la enfermería y promovió la salud comunitaria, acercando los cuidados a la vida de las personas. Una trayectoria que deja huella entre sus compañeros y en la comunidad a la que dedicó su trabajo.

La despedida, difundida por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ha generado numerosas muestras de cariño y reconocimiento en las redes sociales. La publicación suma cientos de reacciones y más de 150 comentarios entre Facebook e Instagram, además de decenas de compartidos. Pacientes y compañeros han aprovechado estos espacios para agradecerle sus años de dedicación y recordar la atención recibida.

"Doy fe de que fue mi mejor enfermera" y "mi enfermera preferida" son algunas de las expresiones que dejaron quienes estuvieron a su cuidado. También hay recuerdos de su etapa en el centro de salud de A Carballeira, donde una paciente la recuerda como una enfermera "encantadora". Otra persona resume el sentimiento de despedida con un cariñoso "mi gran enfermera", mientras que varios usuarios coinciden en que la echarán de menos.

La empatía y la cercanía son dos de las cualidades más repetidas en los mensajes. Una de las personas que comentó la publicación la define como una profesional que va "más allá de lo propiamente médico" y destaca su capacidad de empatía y su enorme corazón. Otros mensajes insisten en que es una gran enfermera y, sobre todo, una excelente persona. "Muy buena persona y muy profesional en su trabajo, no hay otra igual", señala otro comentario, mientras que también hay quien la define como una profesional muy querida.

Momento de la despedida de María José Fernández del Estal | SERGAS

El reconocimiento también llega de quienes compartieron con ella su trayectoria laboral. Un antiguo compañero recuerda el honor de haber trabajado a su lado durante muchos años y la define como "una excelente persona y una enfermera ejemplar". Otros destacan sus años de buen trabajo y su compromiso profesional, en una despedida que combina el agradecimiento por su labor con los mejores deseos para su jubilación.

Entre las felicitaciones se repiten las invitaciones a descansar, disfrutar de los suyos y comenzar esta nueva etapa después de tantos años de dedicación. "Te echaremos de menos" es otro de los sentimientos expresados por quienes valoran su trabajo y su trato cercano. También hay mensajes que le desean una jubilación feliz y merecida, con palabras de agradecimiento por su buen hacer y por la calidad humana que demostró durante su carrera.

Gracias, María José, por tantos años de cuidados y por ayudar a crecer a los que compartimos contigo este camino"

Desde el centro también quisieron agradecerle su recorrido: "Gracias, María José, por tantos años de cuidados y por ayudar a crecer a los que compartimos contigo este camino. Mucha suerte en esta nueva etapa".

Con su jubilación, el Novoa Santos despide a una profesional que dedicó cerca de cuatro décadas a la sanidad pública y que, a juzgar por las numerosas muestras de cariño recibidas, deja una profunda huella entre sus compañeros y los pacientes a los que atendió.