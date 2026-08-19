Una nueva conocida firma de moda prepara su apertura inminente en la calle del Paseo de Ourense

La “milla de Oro” de la ciudad de Ourense continúa despertando el interés de grandes firmas nacionales. El principal eje comercial de la ciudad se prepara ahora para recibir a una firma de ropa que triunfó desde mediados de los años noventa, creció con fuerza, desapareció del mercado y que en los últimos años ha regresado de la mano de uno de los grandes grupos de distribución de moda del país.

La empresa ultima la apertura de un establecimiento propio en la calle del Paseo, próxima a los jardines del Padre Feijóo, donde reforzará la oferta comercial de esta céntrica vía.

Una marca de inspiración mediterránea

Se trata de Hoss Intropia, una firma nacional nacida en 1994 y conocida por su propuesta de moda femenina de inspiración mediterránea, con diseños sofisticados, espíritu bohemio y especial atención a los detalles.

Hoss Intropia se prepara para abrir en la calle del Paseo | La Región

Tras desaparecer del mercado después de años de crecimiento, la marca regresó de la mano de Tendam, que apostó por su relanzamiento y por una nueva etapa de expansión mediante establecimientos propios.

Más marcas nacionales en el centro

La llegada de Hoss Intropia se suma a los últimos movimientos que han reforzado el atractivo comercial de Ourense. Entre ellos destaca la apertura de Primor en diciembre de 2025, que también prepara su reapertura tras cerrar por un problema de licencias, mientras que Druni inauguró pocos días antes su primer establecimiento en la ciudad, en el centro comercial Ponte Vella.