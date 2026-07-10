Primor ya trabaja en su reapertura en la calle del Paseo de Ourense: esta es la fecha a la que apunta

QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el Barbaña tiene unos nuevos habitantes?
SALIDA DE EMERGENCIA
La cadena de perfumerías Primor prepara ya su reapertura en la calle del Paseo de Ourense con el objetivo de reencontrarse con sus clientes en el menor tiempo posible. La empresa ha iniciado las obras necesarias para adaptar el establecimiento a la normativa vigente, una actuación que obligó al cierre provisional del local apenas un mes después de su inauguración.
La tienda suspendió su actividad tras recibir un apercibimiento del Concello de Ourense por incumplir la normativa de prevención de incendios al carecer de una salida de emergencia reglamentaria. Se trataba de una deficiencia que ya había condicionado la reforma del antiguo bajo bancario que ocupa el establecimiento y que quedó pendiente de resolver pese a contar con un permiso provisional de apertura.
Según ha podido saber este medio, los trabajos para corregir esta situación ya están en marcha. La actuación permitirá dotar al local de las condiciones exigidas por la normativa, un paso imprescindible para que Primor pueda volver a abrir sus puertas en el centro de la ciudad.
Sin embargo, los numerosos clientes que aguardaban el regreso de la firma tendrán que armarse de paciencia. Aunque la compañía trabaja para acelerar los plazos y recuperar la actividad cuanto antes, todo apunta a que la reapertura no se producirá durante los meses centrales del verano.
Las previsiones más probables sitúan la vuelta de Primor a comienzos de septiembre, una vez finalizadas las obras y completados los trámites necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la administración municipal.
La llegada de la cadena a Ourense había despertado una notable expectación, especialmente entre el público más joven, atraído por su política de promociones y descuentos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el Barbaña tiene unos nuevos habitantes?
ACCIDENTE EN LA OU-320
Un herido leve tras colisionar dos vehículos en Ponte Noalla
MEJORA EL PAVIMENTO
Cortes de tráfico en Ervedelo por obras de pavimentación este sábado 11 de julio
Lo último
VIAJAR ES UN PLACER
El turismo masivo ya afecta al 77% de los viajeros de negocios en España
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona herida tras colisionar su vehículo y salirse de la vía en Lamas
ACTUACIÓN MUSICAL
Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás
PASEO POR LA HISTORIA
IX tradicional recreación histórica de Arcos de Valdevez