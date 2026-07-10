Primor ya trabaja en su reapertura en la calle del Paseo de Ourense: esta es la fecha a la que apunta

La cadena de perfumerías Primor prepara ya su reapertura en la calle del Paseo de Ourense con el objetivo de reencontrarse con sus clientes en el menor tiempo posible. La empresa ha iniciado las obras necesarias para adaptar el establecimiento a la normativa vigente, una actuación que obligó al cierre provisional del local apenas un mes después de su inauguración.

La tienda suspendió su actividad tras recibir un apercibimiento del Concello de Ourense por incumplir la normativa de prevención de incendios al carecer de una salida de emergencia reglamentaria. Se trataba de una deficiencia que ya había condicionado la reforma del antiguo bajo bancario que ocupa el establecimiento y que quedó pendiente de resolver pese a contar con un permiso provisional de apertura.

Según ha podido saber este medio, los trabajos para corregir esta situación ya están en marcha. La actuación permitirá dotar al local de las condiciones exigidas por la normativa, un paso imprescindible para que Primor pueda volver a abrir sus puertas en el centro de la ciudad.

Sin embargo, los numerosos clientes que aguardaban el regreso de la firma tendrán que armarse de paciencia. Aunque la compañía trabaja para acelerar los plazos y recuperar la actividad cuanto antes, todo apunta a que la reapertura no se producirá durante los meses centrales del verano.

¿Cuándo reabrirá Primor en el Paseo?

Las previsiones más probables sitúan la vuelta de Primor a comienzos de septiembre, una vez finalizadas las obras y completados los trámites necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la administración municipal.

La llegada de la cadena a Ourense había despertado una notable expectación, especialmente entre el público más joven, atraído por su política de promociones y descuentos.