Más de setenta expositores, tres restaurantes y un centenar de actividades llegarán a Expourense para celebrar la 27ª Edición de Xantar. La Feria Gastronómica comenzará este jueves 19 y terminará el domingo 22. Entre la programación de este año se encuentran propuestas tan atrayentes como el Mercado Enogastronómico, que repite cita en el salón después de la buena acogida tuvo el año pasado, o las dos aulas gastronómicas donde se desarrollarán más de 50 talleres durante los cuatro días que dura Xantar. La entrada y asistencia a las actividades de Xantar será gratuita.

Además de estas actividades Xantar volverá a acoger, un año más, el “DevoraJalys”. El concurso surge con una premisa muy sencilla: quién es capaz de comer más patatas fritas en un minuto. El evento comenzará a las 19,30 horas del sábado 21 de noviembre y el ganador tendrá premio: una estancia de dos noches y para dos personas en los Apartamentos Río Sil en la que se incluye una visita a la alfarería tradicional de Gundivós y una cata de vinos.

Gastronomía y música

Una de las iniciativas más destacadas de la edición de este año son los siete grupos gallegos que amenizarán las jornadas con música y entre los que se encuentran artistas de tanto nivel como Gonzalo Arca o Gin Toni’s. Todos los días, excepto el domingo, se celebrarán dos conciertos en el recinto ferial. Uno a las 15,00 horas y otro a las 22,30 horas. El domingo 22 solo habrá un pase a las 15,00 horas.

Lazos transfronterizos

“Queremos reforzar os vínculos cos nosos irmáns portuguéses. Especialmente cara ao ano que vén, 2027, pois vai ser Ano Xacobeo”. Así destacaba Rosendo Fernández, presidente del Inorde, la importancia de esta edición de Xantar. Desde la organización de Expourense, Rogelio Martínez, presidente del recinto ferial, desea que los vínculos de ambos países se refuercen gracias al impulso del turismo enogastronómico de proximidad entre Galicia y el Norte de Portugal. Martínez también expresó la importancia de animar al público portugués a descubrir Galicia de cara a la celebración del Año Santo compostelano.

En esta edición, la ciudad portuguesa de Vila Real será la protagonista de la colaboración transfronteriza, pues la ciudad contará con un restaurante propio.

Tres restaurantes traerán la mejor comida de Ourense, Valdeorras y Portugal

La restauración tradicional también estará presente en el Xantar, con tres restaurantes que ofrecerán los mejores productos de proximidad a los asistentes.

El restaurante Camiño Mozárabe, capitaneado por el conocido cocinero ourensano Carlos Parra, ofertará un menú basado en la castaña, promocionando la riqueza enogastronómica de Ourense. La propuesta cuenta con la colaboración del Inorde y del Grupo Cuevas.

Por su parte, el restaurante Mantesil representará a la comarca de Valdeorras con dos menús; uno más tradicional, basado en un cocido completo, y otro en el que se mezclarán distintas elaboraciones y sabores, aunque sin perder el toque típico de la comarca, pues en este segundo menú destaca el arroz con androlla, un clásico de la zona. Ambos menús incluirán una degustación de postres típicos de la comarca y estarán acompañados por un vino perteneciente a la D.O. Valdeorras.

Finalmente, dandole el punto internacional al salón, estará el restaurante Quinta do Paço, representando a la ciudad portuguesa de Vila Real, ciudad hermanada con Ourense desde hace más de cuatro décadas. En su oferta estará representado lo mejor que puede dar de sí la gastronomía portuguesa, con una oferta de bacalao, embutidos y vinos del país vecino.