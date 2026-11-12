Xantar 2026 | Cuatro días de música en directo a Expourense con siete actuaciones gratuitas

La gastronomía y la música compartirán protagonismo en Xantar 2026, que celebrará su próxima edición del 19 al 22 de noviembre en Expourense. El Salón Internacional de Turismo Gastronómico incorpora a su programación un festival de música en directo con actuaciones durante cuatro jornadas para completar la oferta de actividades y experiencias para los visitantes.

La programación musical incluye siete actuaciones de diferentes grupos y artistas, repartidas entre las sesiones del mediodía y de la noche. Todos los conciertos serán gratuitos, al igual que el acceso al recinto ferial.

La programación musical de Xantar 2026

La música arrancará el jueves 19 de noviembre con Gonzalo Arca, que actuará a las 15:00 horas. Por la noche, a partir de las 22:30 horas, será el turno de Amarillo 13.

El viernes 20 de noviembre, Mino ofrecerá su concierto a las 15:00 horas, mientras que Gin Toni’s tomará el relevo en la sesión nocturna, programada para las 22:30 horas.

La programación continuará el sábado 21 de noviembre con Movidic, que actuará al mediodía, y Siete Rojo, que pondrá música a la noche a partir de las 22:30 horas.

Por último, el domingo 22 de noviembre, Movilla y Los Irrepetibles cerrarán el festival musical con una actuación prevista para las 15:00 horas.

Gastronomía y música durante cuatro jornadas

Con esta propuesta, Xantar busca ampliar su oferta más allá de la gastronomía y ofrecer un espacio de encuentro en el que combinar productos, degustaciones y experiencias culinarias con actuaciones en directo.

La organización cuenta con la colaboración de la Unión de Hostaleiros de Ourense (UHO) para poner en marcha este festival músico-gastronómico.

Tanto la entrada a Xantar 2026 como la asistencia a los conciertos serán gratuitas. El evento se desarrollará durante cuatro días en las instalaciones de Expourense, del 19 al 22 de noviembre.