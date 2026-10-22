¿Sabe usted que una nueva rave multitudinaria sobrevuela Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, en noviembre los "raveros" de todo el país miran a Ourense

¿Sabe usted que una rave multitudinaria sobrevuela Ourense?
¿Sabe usted que una rave multitudinaria sobrevuela Ourense?

¿Sabe usted que Ourense se prepara para acoger una rave el próximo mes? ¿Que ya se están organizando por redes para colonizar la ciudad desde todos los puntos de España? ¿Que las rave son este tipo de encuentros donde la verticalidad de los participantes es inversamente proporcional a la duración de la fiesta? ¿Que serán varios días de caras nuevas transitando por la ciudad?

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