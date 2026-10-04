Una nueva tienda de ropa vinculada al universo Shein ultima su apertura en pleno centro de Ourense

El comercio del centro de Ourense sumará este martes, 6 de octubre, una nueva apertura en una de sus principales arterias. Un establecimiento de moda ultima su llegada al número 6 de la calle Progreso, aunque el negocio no será completamente desconocido en la ciudad.

Detrás de esta próxima apertura se encuentra Trendy Outlet, que ya cuenta con presencia en la misma calle, concretamente en Progreso, 58. La sociedad responsable del negocio comenzó sus operaciones el pasado mes de junio y tiene como actividad la venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero.

La nueva tienda volverá a apostar por un formato ligado a la moda a precios de oportunidad y contará con prendas de marcas presentes en el catálogo de Shein. Entre ellas se encuentra MOTF, una firma que la propia plataforma comercializa dentro de su oferta de moda. Eso sí, no se trata de una tienda oficial de Shein y todavía quedan por conocer buena parte de los detalles sobre el catálogo que estará disponible en el nuevo local.

Será a partir del 6 de octubre cuando se despejen las incógnitas sobre la nueva propuesta: las marcas disponibles, los precios y el tipo de prendas que ocuparán este segundo punto de venta.