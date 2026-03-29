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Adiós a otro restaurante en Ourense tras "45 años dedicados a la hostelería"

BARRIO DE O COUTO

El barrio de O Couto, en Ourense, vive el cierre definitivo de un negocio de hostelería tras décadas de trayectoria de su propietario

El restaurante que echa el cierre en Ourense
El restaurante que echa el cierre en Ourense

Ourense vuelve a despedir a uno de sus negocios de habitual reunión de los vecinos. Un nuevo restaurante en O Couto ha anunciado su cierre definitivo, sumándose así a una reciente cadena de clausuras en el barrio, como las del Mesón do Manolo, el bar Gaia o la peluquería Charo.

Se trata del restaurante parrillada Río, ubicado frente al puente de la calle Ervedelo. Detrás de este adiós hay toda una vida dedicada a la hostelería. Su propietario, Gonzalo, pone fin a una trayectoria de 45 años en el sector con una despedida con emoción y agradecimiento. Aunque el establecimiento actual llevaba siete años en funcionamiento, su experiencia y vínculo con la restauración local se remontan a varias décadas.

En el propio local ya puede verse el cartel que anuncia el cierre, acompañado de una carta en la que Gonzalo explica los motivos de esta decisión: la jubilación y el deseo de cerrar una etapa “muy importante” de su vida.

El hostelero compartió su adiós en redes sociales con el siguiente mensaje: “Después de 45 años dedicados a la hostelería ha llegado el momento de jubilarme y cerrar una etapa muy importante de mi vida. Restaurante Parrillada Río cierra sus puertas después de 7 años de trabajo, ilusión y grandes momentos. Gracias de corazón a nuestros clientes, a los amigos que hemos hecho en el camino, a mi equipo de trabajo y a nuestros proveedores, porque sin vosotros no habría sido posible llegar hasta donde llegamos. Me llevo el orgullo del trabajo bien hecho y el recuerdo de tantos momentos vividos juntos. Gracias por todo. Gonzalo”.

Los mensajes de agradecimiento y deseos de suerte en esta nueva etapa no se han hecho esperar en las redes sociales dle restaurante, que deja vacío el habitual olor a churrasco a las orillas del río Barbaña.

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