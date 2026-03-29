Adiós a otro restaurante en Ourense tras "45 años dedicados a la hostelería"

Ourense vuelve a despedir a uno de sus negocios de habitual reunión de los vecinos. Un nuevo restaurante en O Couto ha anunciado su cierre definitivo, sumándose así a una reciente cadena de clausuras en el barrio, como las del Mesón do Manolo, el bar Gaia o la peluquería Charo.

Se trata del restaurante parrillada Río, ubicado frente al puente de la calle Ervedelo. Detrás de este adiós hay toda una vida dedicada a la hostelería. Su propietario, Gonzalo, pone fin a una trayectoria de 45 años en el sector con una despedida con emoción y agradecimiento. Aunque el establecimiento actual llevaba siete años en funcionamiento, su experiencia y vínculo con la restauración local se remontan a varias décadas.

En el propio local ya puede verse el cartel que anuncia el cierre, acompañado de una carta en la que Gonzalo explica los motivos de esta decisión: la jubilación y el deseo de cerrar una etapa “muy importante” de su vida.

El hostelero compartió su adiós en redes sociales con el siguiente mensaje: “Después de 45 años dedicados a la hostelería ha llegado el momento de jubilarme y cerrar una etapa muy importante de mi vida. Restaurante Parrillada Río cierra sus puertas después de 7 años de trabajo, ilusión y grandes momentos. Gracias de corazón a nuestros clientes, a los amigos que hemos hecho en el camino, a mi equipo de trabajo y a nuestros proveedores, porque sin vosotros no habría sido posible llegar hasta donde llegamos. Me llevo el orgullo del trabajo bien hecho y el recuerdo de tantos momentos vividos juntos. Gracias por todo. Gonzalo”.

Los mensajes de agradecimiento y deseos de suerte en esta nueva etapa no se han hecho esperar en las redes sociales dle restaurante, que deja vacío el habitual olor a churrasco a las orillas del río Barbaña.