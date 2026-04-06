Nueva vida para un kiosko en el patio del Mestre Vide, en el barrio ourensano As Lagoas

Más de uno se sorprendía esta Semana Santa al paso, cuando le saltaba al ojo, justo al lado de la sede de la Policía Nacional, en el barrio de As Lagoas, en el interior del patio de juegos del colegio Mestre Vide, un clásico kiosko de prensa.

“Esto surgió porque aquí teníamos un patio dinámico para uso de los chavales, en el que antes había un furgón de la Guardia Civil, que llamaba mucho la atención, y que era donde guardaban los niños el material de actividades. Aquello se retiró y surgió la idea de recuperar uno de esos kioskos de prensa que tiene almacenados el Concello”, explica Juan Manuel Regal, director del centro educativo.

“Se hizo la solicitud en sede electrónica del Concello, hicieron el expediente de donación y es una cesión. Desde el Concello se comprometieron a hacer el mantenimiento. Estamos poniendo la electricidad en el interior y ahora toca remozar el exterior para tenerlo listo esta semana que viene”, añade el director.

Regal: “Según parece hay otros centros interesados en que les cedan uno de estos kioskos”

El kiosko estará abierto durante los recreos para acoger todo el material que utilizan los escolares en el patio dinámico -aros, balones o libros-. Y es que, entre las variadas iniciativas escolares desarrolladas por el centro, está la de “servir de espacio donde los padres pueden incluso dejar libros que les han gustado, ya no usan y quieren que otros los aprovechen, y otros que vengan aquí y se lleven ese libro que pueda gustarles a su casa”, explica Regal.

Con esta iniciativa, el viejo kiosko clásico donde durante décadas los vecinos de Ourense adquirían su periódico diario, seguirá teniendo un uso relacionado con la letra impresa y la educación.

El mural del pabellón deportivo, sufragado en parte con el desguace de un furgón policial. | La Región

Y, según apunta el director del Mestre Vide, no será el único centro de la ciudad en acoger estos kioskos. “Según parece hay otros centros interesados, según me dijeron desde el Concello”, confirma Juan Manuel Regal.

Otras iniciativas

Esta no es la primera iniciativa original que pone en marcha el centro escolar de As Lagoas. Hace unos años exhibía en este mismo espacio un flamante furgón de la Guardia Civil cedido por la Dirección General de Tráfico, que cumplía las mismas funciones que cubrirá el tradicional kiosko ahora instalado en el patio, al tiempo que permitía desarrollar actividades relacionadas con la seguridad vial.

“El furgón se lo llevó Desguaces Alén y con el importe que recibimos pagamos parte del mural del pabellón de deportes”, explica Regal.

Tras el furgón de Tráfico ha llegado el kiosko, una buena forma de prolongar la vida de un elemento que, durante décadas, ha formado parte del día a día de los ourensanos; ahora les toca darle uso a sus nietos.