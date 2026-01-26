Nuevas ayudas de la Diputación de Ourense al deporte, ANPAS y asociaciones vecinales

La Xunta de Gobierno de la Diputación de Ourense aprobó en su sesión ordinaria celebrada este lunes, 26 de enero, varios acuerdos centrados en el apoyo al tejido deportivo, educativo y vecinal de la provincia, así como en el impulso de actuaciones de mejora de la red viaria provincial, según informó en rueda de prensa el presidente provincial, Luis Menor, tras la reunión.

En el ámbito deportivo, el gobierno provincial dio luz verde a las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para clubes deportivos de la provincia correspondientes a 2026, con un presupuesto global de 550.000 euros. Estas ayudas están destinadas a financiar gastos derivados de la participación en competiciones oficiales durante la temporada 2025-2026. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá tras la publicación de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y finalizará el 27 de febrero de 2026.

Ayudas a las ANPAS

Asimismo, se aprobaron las bases de la convocatoria de ayudas a las asociaciones de madres y padres de alumnos (ANPAS) de centros educativos de la provincia, dotadas con 50.000 euros. Estas subvenciones tienen como objetivo respaldar actividades educativas, culturales, deportivas o de conciliación durante el curso 2025-2026. El plazo de solicitud concluirá el 2 de marzo de 2026.

La Xunta de Gobierno aprobó también las bases reguladoras de las subvenciones para gastos de funcionamiento de las federaciones o agrupaciones de asociaciones vecinales de Ourense para el ejercicio 2026, con una dotación de 43.000 euros. En este caso, el plazo de presentación finalizará el 10 de marzo de 2026, tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Obras

En materia de infraestructuras, se abordó el expediente de expropiación forzosa necesario para la ejecución de las obras de refuerzo del firme en la carretera provincial OU-0506 Velle (C-536) – San Miguel do Campo (OU-0508), fase II, en el municipio de O Pereiro de Aguiar, una actuación orientada a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

“Con estes acordos, a Deputación de Ourense continúa avanzando nun modelo de acción provincial cun especial énfase no apoio ao deporte base e federado, ao ámbito educativo, ao asociacionismo veciñal e na mellora das infraestruturas como pezas clave para o desenvolvemento equilibrado da provincia”, concluyó el presidente provincial.