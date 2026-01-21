La Diputación de Ourense erige el Pan de Cea en "emblema gastronómico" y "referente" en Galicia

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha puesto en valor el Pan de Cea como un "emblema gastronómico" de la provincia de Ourense, así como su proyección exterior, que lo convierte en un "referente" en Galicia.

Así lo ha trasladado la administración provincial en un comunicado, tras mantener el presidente una reunión este miércoles con el presidente del Consello Regulador da IXP Pan de Cea, Juan Luis Calviño, y con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, José Dalama, en el Pazo Provincial.

Durante el encuentro se ha abordado la "situación actual" de dicho producto, así como las "líneas de colaboración" para su "promoción y valorización". Así, Menor ha celebrado la "calidad" de dicho alimento, y ha destacado la existencia de "15 hornos adheridos" a la Indicación Xeográfica Protexida, con una producción "a punto de alcanzar el millón de kilos anuales".

"No solo es un referente en Galicia, sino que cada vez tiene mayor presencia fuera de la comunidad, y comienza a ser reconocido y valorado en Europa", ha subrayado Luis Menor, y ha trasladado el compromiso de la administración provincial con el sector agroalimentarios y con productos "amparados por sellos de calidad", que actúan como "motor económico, generador de empleo y elemento clave para la promoción del territorio", tal y como ha añadido.