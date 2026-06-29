Nuevo apagón en Ourense: varias zonas de la ciudad sufren cortes intermitentes de luz

La ciudad de Ourense ha registrado un nuevo apagón en la noche de este lunes. Diversos barrios han registrado este lunes cortes intermitentes de suministro eléctrico que han afectado a distintas zonas. Los vecinos han asegurado la pérdida de luz en sus casas con regresos puntuales en zonas como O Couto y el barrio de Barrocás.

Los cortes también han afectado a zonas como San Francisco, A Ponte, As Lagoas, Zona Campus, Bedoya, Juan XXIII, Cardenal Quevedo, Xocas, Avenida Otero Pedrayo y Os Viños, además de otros puntos de la ciudad. En algunas áreas la electricidad se ha recuperado rápidamente, aunque en otras el suministro continúa mostrando cierta inestabilidad con nuevos cortes puntuales.

El contraste de la luz natural con las casas sin suministro en Ourense.

Los Bomberos de Ourense han tenido que intervenir también por un aviso de personas atrapadas en un ascensor en la zona de Juan XXIII, en el contexto de los cortes eléctricos registrados en distintos puntos de la ciudad. La incidencia se resolvió tras la actuación de los efectivos, que procedieron a liberar a los ocupantes sin que se registraran daños personales, en un episodio más vinculado a las interrupciones intermitentes del suministro.

Las luces de los coches son las únicas que iluminan alguna calle de Ourense. | La Región

Algunos negocios se han visto afectados por estas interrupciones, especialmente por problemas con los TPV y sistemas eléctricos, mientras que vecinos han informado también de zonas sin alumbrado público durante los cortes.

Las farolas sin alumbrar en la ciudad.

Desde la empresa Naturgy, señalan que a las 22,36 horas se detectó un “disparo” en la subestación de Barbaña, una desconexión puntual que afectó a varios puntos de la ciudad. "El servicio fue repuesto con rapidez y las zonas afectadas recuperaron la electricidad en un margen de entre 3 y 17 minutos", según los datos facilitados por el responsable del suministro.

Por el momento, el suministro ha ido recuperándose de forma progresiva, aunque la situación generó momentos de inestabilidad en distintos puntos de la ciudad. La incidencia recuerda a episodios similares registrados el pasado año en Ourense, cuando se produjeron cortes puntuales en la red eléctrica.