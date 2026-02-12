Los apagones del centro de Ourense paralizan la jornada laboral: "Media hora sen poder facer cafés"

Una tienda de ropa en el centro de Ourense tuvo que sacar a los clientes del local por el corte

Los apagones eléctricos continúan sucediéndose en el centro de Ourense tras varios días de cortes. El último tuvo lugar alrededor de las 10:40 horas de este jueves, cuando varios establecimientos se quedaron sin luz en plena jornada laboral.

Fue el caso de bares, peluquerías y hasta una tienda de ropa que tuvo que desalojar a los clientes del local. "Estábamos comprando y nos sacaron a todos porque se fue la luz. No funcionaban ni las alarmas de las prendas", narra una clienta de la tienda Lefties de la calle Cardenal Quiroga.

Sin máquinas de café ni secadores

No fue la única calle que sufrío cortes de suministro eléctrico. Otros establecimientos en las calles Ramón Cabanillas, Concordia o Avenida de Buenos Aires también vieron truncada su actividad por falta de luz. Es el caso de la cafetería O Rosal, que sufrió un corte de aproximadamente media hora, sin "poder hacer cafés", y cuya trabajadora se sentía afortunada ya que la avería fue mayor para otros establecimientos de la manzana.

Las peluquerías Xanela y la Javi & Pascua se quedaron sin electricidad unos pocos minutos, aunque también coincidían en que para vecinos de la misma manzana el problema fue mucho más duradero.

La empresa Naturgy asegura que no sé localizó avería, y atribuye la situación al temporal con probabilidad: "con viento a veces saltan las protecciones".

Recurrencia en la zona

Ya el martes, un nuevo apagón dejó este martes sin luz a parte del centro de Ourense por segunda vez en un mes, debido a la inundación del mismo transformador situado junto al parque de San Lázaro. El corte afectó a varias calles céntricas, dejó sin servicio farolas y semáforos y obligó a regular el tráfico manualmente.

Apagón eléctrico en el centro la noche del miércoles | La Región

Los bomberos achicaron el agua acumulada, probablemente por las lluvias persistentes, y revisaron el drenaje de la zona, con apoyo de la Policía Local y Nacional. La incidencia duró alrededor de una hora y el suministro se restableció sobre las 23:20 horas.

Un día después, el miércoles, fue la calle del Paseo la que se quedó sin luz alrededor de las 21:30 horas, afectando a unos 400 clientes.