Un nuevo arboricidio en la calle Pena Trevinca

La reforma a la que está siendo sometida la calle Pena Trevinca se ha visto envuelta en un nuevo caso de “arboricidio” tras detectarse que la planchada de cemento ha cercado las raíces de los plátanos de sombra de la vía, una acción con la que corren peligro de asfixia y, a la larga, de muerte. “Trátase dun espazo especialmente sensible, que funciona como refuxio climático consolidado, e debería ser exemplo de coidado urbano”, critican desde el PSOE de Ourense.

La agrupación socialista de la ciudad ha registrado una batería de preguntas escritas para exigir explicaciones al gobierno local, a quien le corresponde “a responsabilidade en materias como a seguridade vial, a protección da infancia, o control do espazo público ou a defensa do patrimonio arbóreo”, según indicó la portavoz municipal, Natalia González. La edil señaló también que esta obra genera “unha situación de risco para o acceso ó CEIP Irmáns Villar como consecuencia das obras”. “As familias e o profesorado”, continúa González, “reclamaron sen éxito a presenza de Policía Local".