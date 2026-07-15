Un nuevo incendio forestal en Crecente obliga a suspender la circulación de trenes entre Vigo y Ourense

Un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en Rebordechán, en el municipio pontevedrés de Crecente, y que permanece activo, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense debido a la proximidad de las llamas a la vía.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se originó sobre las 17,26 horas y afecta ya a una superficie de entre seis y siete hectáreas. Ante el avance del incendio y su cercanía a la infraestructura ferroviaria, se solicitó la interrupción del tráfico por motivos de seguridad. Fuentes de Adif han confirmado que la circulación permanece suspendida desde las 18,20 horas entre Frieira y Filgueira, lo que afecta a los trenes que conectan Vigo y Ourense.

En las labores de extinción participan cuatro agentes, ocho brigadas, seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y cuatro aviones, mientras los equipos trabajan para controlar el avance de las llamas y restablecer la normalidad en la línea ferroviaria.

Este incidente se produce apenas unas horas después de otro incendio registrado junto a las vías del tren en la parroquia de Cedeira, en Redondela, que obligó a interrumpir durante cerca de media hora la circulación entre Vigo-Guixar y Redondela. En aquella ocasión, el 112 Galicia recibió el aviso por maleza ardiendo próxima a la infraestructura ferroviaria y el fuego pudo ser extinguido rápidamente, aunque el humo obligó a suspender temporalmente el tráfico ferroviario hasta que la situación quedó controlada.

Los dos episodios se suman además a la cadena de incendios registrada el pasado lunes en la provincia de Ourense, cuando el paso de un tren provocó ocho focos casi simultáneos entre Maside y la estación de Ourense. Aquel incidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo, afectando a los servicios regionales con origen y destino en O Carballiño y Santiago.

Las llamas se extendieron por los municipios de Maside, Amoeiro, Punxín y Ourense, movilizando un amplio dispositivo de extinción con medios terrestres y aéreos y llegando a cubrir durante varios minutos la ciudad de Ourense con una intensa columna de humo. La Consellería do Medio Rural confirmó entonces un total de ocho focos, atribuidos al paso de un convoy, cuya investigación continúa abierta para determinar si se trataba de un tren de mercancías.

La sucesión de incidencias en apenas tres días mantiene la preocupación por la seguridad ferroviaria en un contexto de alto riesgo de incendios, especialmente en tramos donde la vegetación se encuentra muy próxima a las vías y las altas temperaturas favorecen la rápida propagación del fuego.