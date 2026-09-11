Nuevo incendio en los túneles de la estación de Ourense: “Huele mucho a humo”

Un incendio urbano sorprendía a los vecinos de Ourense esta tarde de viernes, aunque el hecho y el lugar son recurrentes en los últimos meses. Alrededor de las 19:00 horas, un particular alertaba a emergencias de que salía una humareda de los túneles de la estación intermodal.

"Huele mucho a humo", narraba un vecino en la zona del barrio de A Ponte en la que, pese a no verse una columna de humo esta vez, las alertas por fuego no son nuevas. Durante meses, los ourensanos convivieron con pequeños focos que se producen en el túnel que une la calle Eulogio Gómez Franqueira con la calle Río Arnoia, bajo las vías. La hipótesis más repetida son riñas entre las personas sin hogar que conviven en dicho punto, quemando enseres unos a otros.

Hasta el punto acudieron los Bomberos de Ourense y la Policía Nacional.

Otro incendio en As Camelias

Eran las 17:00 horas cuando los Bomberos acudían a la Plaza das Camelias por el fuego ocasionado en una vivienda. Se trataba de una cocina, pero el fuego fue sofocado por los propios particulares antes de la llegada de los servicios de emergencias. La Policía Local y Nacional también fueron notificadas.