Un nuevo incendio junto a las vías del tren alerta a los vecinos de Ourense: “Estaba ardendo ao lado da miña casa”

El incendio iniciado en las proximidades de la vía del tren en Trasalba.

Un incendio junto a las vías del tren vuelve a alertar a los vecinos de Ourense, reavivando las críticas por el estado de limpieza y mantenimiento de la franja próxima a la infraestructura ferroviaria. El fuego se declaró a las 13,42 horas en la parroquia de Trasalba y, según las estimaciones conocidas, quemó menos de una hectárea.

La proximidad de las llamas a las vías obligó a interrumpir por motivos de seguridad la circulación de la línea convencional entre Ourense y Santa Cruz de Arrabaldo mientras se desarrollaban las labores de extinción. El tráfico ferroviario quedó restablecido alrededor de las 16:30 horas, una vez que el incendio fue controlado.

Diferentes agentes trabajando en la extinción de las llamas. | Lucía Otero

En el dispositivo de extinción desplegado por Medio Rural participaron cuatro agentes, cuatro brigadas y tres motobombas, además de un helicóptero y cuatro aviones que prestaron apoyo desde el aire.

El foco en la limpieza de las vías

La causa del fuego todavía no está clara. Las sospechas de los vecinos se dividen entre el posible paso de un tren y los trabajos de mantenimiento que se estaban realizando en la zona poco antes de que comenzasen las llamas.

Vecinos cerca de la zona afectada por el fuego. | Lucía Otero

Manuel Coello, vecino de la zona cuya vivienda se encuentra a apenas 13 metros de las vías, fue alertado del incendio mientras se encontraba en Laias. “Chamáronme para dicirme que estaba ardendo ao lado da miña casa”, relata.

Manuel Coello, vecino afectado. | Lucía Otero

Coello explica que, alrededor de las 11,30 horas, había un operario trabajando en el semáforo situado precisamente en el punto donde posteriormente comenzó a arder. Por ello, considera que será necesario determinar qué pudo provocar el fuego, aunque también apunta al posible paso de un tren como otra de las hipótesis.

Más allá de esclarecer el origen concreto de las llamas, el vecino pone el foco en el estado de la vegetación acumulada junto a las vías. Según denuncia, la franja próxima a la infraestructura ferroviaria presenta una gran cantidad de maleza y necesita trabajos de limpieza periódicos.

El incendio desde las alturas. | Lucía Otero

Coello asegura que lleva tiempo trasladando sus quejas a diferentes organismos, entre ellos Seaga y la Xunta de Galicia, para reclamar que se actúe sobre el terreno. Sin embargo, lamenta que hasta ahora no se hayan tomado medidas efectivas. "Dicíannme que chamara ao Concello para denunciar, pero eu non teño por que andar denunciando a ninguén. Son eles os que teñen a obrigación de facer cumprir a lei e esixir a Adif que manteña isto limpo”, sostiene.

“Unha empresa pública ten que dar exemplo”

El vecino considera especialmente preocupante que la vegetación vuelva a acumularse en una zona tan próxima a las viviendas y a una infraestructura ferroviaria. Recuerda, además, que en su día tuvo que pagar la licencia correspondiente a Renfe para poder construir su vivienda en este entorno. A su juicio, la situación actual no es aceptable y reclama que la limpieza de la zona se realice de manera periódica para evitar que la maleza pueda convertirse en un factor de riesgo.

El humo del incendio desde una carretera próxima. | Lucía Otero

“Toda a contorna é unha maleza e teñen que limpala todos os anos. Se non o fan, é unha neglixencia pola súa parte. É vergonzoso que unha empresa pública non limpe; teñen que dar exemplo e recibir as sancións que sexan necesarias para que aprendan”, concluye.

El incendio quedó finalmente controlado sin que se registrasen daños de mayor consideración, aunque obligó a paralizar temporalmente el tráfico ferroviario por motivos de seguridad. El suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los vecinos por el mantenimiento de la vegetación en el entorno de las vías y por las medidas necesarias para evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse.