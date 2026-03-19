¿Sabe usted que el nuevo sistema de bicis eléctricas de Ourense sigue trayendo cola meses antes de empezar a funcionar?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la ubicación de las nuevas bicis eléctricas de Ourense
¿Sabe usted que la empresa contratada por el Concello para el servicio de préstamo de bicis no ha tenido mucho acierto a la hora de situar el lugar donde ubicarlas en A Ponte? ¿Que el lugar elegido por el Concello ha sido junto a la máquina del tren? ¿Que no se entiende por qué no se pone de acuerdo con Adif para ubicarla en la explanada de la intermodal que es el lugar de mayor tránsito?
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