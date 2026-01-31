Un nuevo socavón en la carretera preocupa a los vecinos de Ourense: "Visto lo visto en Pena Trevinca..."

El firme de las carreteras de la ciudad de Ourense fue protagonista esta semana por un gran socavón en la calle Pena Trevinca, en el barrio de San Francisco, que paralizará la avenida durante al menos dos meses al ceder por las fuertes lluvias. Vecinos, trabajadores o usuarios contaron a La Región una problemática que puede repetirse en Vista Hermosa.

A última hora de este viernes, la rotura de una tubería levantó el pavimento en la carretera del Seminario, en el cruce con Piñeiro Varela y la Avenida Ribeira Sacra, según informan los Bomberos de Ourense. Asimismo, varias patrullas de la Policía Local acordonaron la zona pasadas las 23:00 horas.

"Visto lo visto en Pena Trevinca... mismamente pasé por esa calle ayer y no me gustaría tener un accidente", aseguraba Pablo, vecino del barrio de Vistahermosa que además circula hacia el Seminario asiduamente por motivos laborales. Y es que, aunque de momento sin socavón, lo visto hace escasos días en otro punto de la ciudad hace que haya quien se tema lo peor.

Por el momento se desconoce la estimación de tiempo que llevará reparar el estado de la vía.

Inversión

Se trata de una carretera en la que la Xunta invertirá más de un millón de euros en el proyecto del tramo correspondiente a la subida de dicha carretera OU-413. Las actuaciones previstas consisten en la renovación y ampliación de los distintos servicios municipales como el abastecimiento, el saneamiento y una nueva iluminación pública. También se llevará a cabo el soterramiento de las líneas de electricidad y telecomunicaciones y se incluirán varias preinstalacionmes de servicios como la red de semaforización.