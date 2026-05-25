¿Sabe usted que los nuevos autobuses urbanos del Concello de Ourense no aguantan ni una tormenta? ¿Que vienen con una nueva actualización? ¿Que se tratan de goteras incluidas? ¿Que estos días con la que cayó muchos tuvieron que abrir el paraguas hasta dentro del bus?¿Que seica da mala suerte abrirlo en interiores pero el goteo en la cabeza no se lleva bien? ¿Y que esto se suma a otras múltiples ineficiencias del servicio?