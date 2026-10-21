Las obras de la senda peatonal de Reza en Ourense terminarán en el 2027

El recorrido de la conselleira por la ciudad de Ourense sirvió también para avanzar los plazos de la senda peatonal de Reza. Martínez Allegue confirmó que esta intervención en la carretera OU-402, presupuestada en 1,5 millones de euros, concluirá en el 2027.

Los trabajos arrancaron el pasado mes de junio tras lograr un diseño de consenso con los residentes. La Xunta modificó el proyecto inicial para evitar las polémicas expropiaciones que habían paralizado la actuación en 2022. La solución técnica actual emplea una anchura flexible de entre 1,8 y 3 metros, una medida que logra salvar los muros y los garajes particulares, permitiendo habilitar un itinerario seguro hacia las áreas termales.

Esta obra de 2,7 kilómetros conectará por fin los tramos aislados de aceras, impidiendo que los peatones sigan caminando pegados al tráfico rodado. El rediseño incorpora además nuevas bandas de aparcamiento en línea, creadas expresamente para evitar invasiones sobre el paseo, e instalará ansiadas marquesinas en las paradas de autobús.