Ocho sentencias en contra del Concello de Ourense por sus impagos

La Junta de Gobierno del Concello de Ourense abordó en su sesión de ayer jueves ocho sentencias del Contencioso Administrativo que han dado la razón a otros tantos trabajadores que exigen sus complementos salariales de nocturnidad y festividad.

Los servicios jurídicos recomendaron a la administración local acatar los fallos y no recurrir ante instancias superiores, cuando la administración Jácome había argumentado que dichos pluses ya estaban abonados e incluidos en las retribuciones anuales.

Tres de las demandas abarcan el período 2017-2021, mientras que el resto se sitúan entre 2022 y 2025

Frente a esta argumentación el tribunal ha establecido como criterio común que los empleados tienen derecho a percibir estos pluses en las pagas extras como retribución ordinaria, calculando el importe sobre la media mensual percibida en los doce meses anteriores, más intereses legales. Tres de las demandas abarcan el período 2017-2021, mientras que el resto se sitúan entre 2022 y 2025.

Otro revés judicial que se le ha presentado al Concello de Ourense es la anulación parcial, por parte del Contencioso Administrativo, del concurso de personal convocado en el año 2024, y cuya resolución se publicó en junio de 2025, y con el que se intentaba reforzar la Policía Local.

El tribunal ha estimado la petición de la parte demandante, quien señalaba que un cierto número de plazas habían quedado excluídas del proceso, y anula el articulado del concurso referente a cinco incorporaciones realizadas a través de un procedimiento de movilidad, obligando al consistorio a iniciar los trámites administrativos necesarios para incluir esas 5 plazas específicas en la Oferta de Empleo Público (OPE) y a ejecutar los actos precisos para convocarlas mediante el proceso de provisión por movilidad. En este caso, es intención de la administración Jácome apelar esta decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Paralizada una reforma de más de 200.000 euros

La Junta de Gobierno local anunció también la retirada de licencia a un proyecto de reforma para rehabilitar una vivienda en la calle Lepanto. La impulsora de la reforma había hecho una solicitud al Concello en 2020 para arreglar un edificio de viviendas en esta calle del Casco Vello, mostrando su intención de invertir en ella 244.085 euros.

La administración Jácome confirmó la anulación, seis años después, de la licencia para las obras, desestimando un recurso presentado por la promotora el pasado septiembre, y avocándola a la vía judicial en el Contencioso Administrativo si pretende seguir con la rehabilitación del inmueble.

También del ámbito urbanístico, el consistorio ha reclamado el cierre de dos plantas de sótano en la calle Pena Trevinca. Una decisión que privaría de zonas de garaje al inmueble al que pertenecen. En un decreto dictado en julio de este año, la concellería recordaba que estas dos plantas figuraban dentro de un expediente de reposición de la legalidad urbanística, y amenazó con su precinto si no se suspendía su uso.

La orden ha derivado en una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense, al que el Concello debe facilitar el expediente de sanción y argumentar los motivos que justifiquen el precinto.