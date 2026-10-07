119,3 DÍAS DE PAGO MEDIO
El 97% de los ayuntamientos paga más rápido que Ourense
119,3 DÍAS DE PAGO MEDIO
El colapso burocrático en la tesorería del Concello de Ourense ha convertido a la ciudad en la capital de provincia más morosa de toda España y. Según los últimos datos oficiales consolidados por el Ministerio de Hacienda correspondientes a julio de 2026, y analizados por la plataforma especializada Licitaciones al día, el consistorio ourensano somete a las pymes y autónomos a un periodo medio de pago de 119,3 días, una cifra que cuadruplica el límite legal de 30 días fijado por la normativa estatal.
Más allá del prolongado tiempo de espera, la gravedad del atasco contable se refleja en el enorme volumen de dinero bloqueado. Ourense mantenía en julio en sus cajones 28,58 millones de euros en facturas pendientes de abono, lo que la situaba como el cuarto municipio de todo el país con mayor deuda comercial. Pese a contar con apenas 105.000 habitantes, el Concello ourensano solo es superado en morosidad absoluta por tres gigantes como Madrid (138 millones), Barcelona (50,3) y Sevilla (36,5), adeudando a sus proveedores más que grandes urbes como Valencia o Zaragoza.
El informe desglosa este retraso crónico que ahoga la liquidez del tejido productivo local: las facturas que el Concello logró liquidar durante el mes de julio tardaron una media de 117,6 días en pagarse, mientras que las obligaciones que continuaban atrapadas a final de mes sumaban ya 119,7 días de espera.
Esta parálisis financiera aísla a la ciudad en el mapa de la gestión pública. A nivel nacional, el 97 % de los más de 6.400 ayuntamientos españoles abonan sus facturas con mayor agilidad que Ourense.
La brecha es igualmente constatable en el ámbito más cercano, ya que el 92 % de los concellos de la provincia de Ourense pagan más rápido que su ciudad.
El contraste resulta todavía más evidente al compararse con otras ciudades gallegas: mientras el consistorio ourensano roza los cuatro meses de demora, Vigo (20,5 días) y A Coruña (27,2 días) cumplen estrictamente la legalidad, (máximo de 30 días de pago), y Lugo se consolida como la ciudad más ágil de la comunidad al liquidar sus pagos en apenas 6,7 días. Solo Santiago se sitúa a la par que Ourense.
Asimismo, el concello de Ourense ocupa el puesto 14 en el listado de municipios que más tardan en pagar a sus proveedores:
Consulta la morosidad de los concellos de Ourense, municipio a municipio, AQUÍ
Qué mide
El periodo medio de pago a proveedores son los días que tarda de media un ayuntamiento en pagar sus facturas. Lo calcula y lo publica el Ministerio de Hacienda con la fórmula del Real Decreto 635/2014 (artículo 5): mezcla lo que tardó en pagar las facturas del periodo y lo que llevan esperando las que tiene pendientes, cada una según su importe. Los días se cuentan desde que el ayuntamiento da por buena la obra, el suministro o el servicio, o desde que registra la factura.
Por qué 30 días
La Ley de Contratos del Sector Público obliga a la administración a pagar en los 30 días siguientes a dar su conformidad; si se retrasa, debe intereses de demora (artículo 198.4 de la Ley 9/2017). La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria toma ese plazo como límite del periodo medio de pago (artículo 4) y prevé una alerta cuando un gran ayuntamiento lo supera en más de 30 días dos meses seguidos (artículo 18.5): por eso contamos también los que pasan de 60.
Qué ayuntamientos y de qué mes
La clasificación incluye los ayuntamientos de 20.000 habitantes o más según el padrón del INE, con el último dato de Hacienda que hemos cargado para cada uno. Las capitales de provincia o de comunidad autónoma y los de 75.000 habitantes o más tienen dato mensual (Real Decreto 635/2014, artículo 5.4, y artículo 111 de la Ley de Haciendas Locales); el resto, trimestral, con el último mes del trimestre (el de junio es el de abril a junio). La tabla por provincia cuenta todos los ayuntamientos con dato, de cualquier tamaño.
4 de 20.000 habitantes o más no tienen dato en la última publicación que hemos cargado
Datos del Ministerio de Hacienda: periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, reutilizados conforme a la Ley 37/2007. Puedes citarlo como «Licitaciones al día, con datos del Ministerio de Hacienda (junio y julio de 2026)». Datos cargados el 06/10/2026.
Datos públicos de contratación, ayuntamientos y subvenciones, ordenados para pymes. Servicio independiente, no vinculado a ninguna administración.
Origen de los datos
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