El 97% de los ayuntamientos paga más rápido que Ourense

El colapso burocrático en la tesorería del Concello de Ourense ha convertido a la ciudad en la capital de provincia más morosa de toda España y. Según los últimos datos oficiales consolidados por el Ministerio de Hacienda correspondientes a julio de 2026, y analizados por la plataforma especializada Licitaciones al día, el consistorio ourensano somete a las pymes y autónomos a un periodo medio de pago de 119,3 días, una cifra que cuadruplica el límite legal de 30 días fijado por la normativa estatal.

Más allá del prolongado tiempo de espera, la gravedad del atasco contable se refleja en el enorme volumen de dinero bloqueado. Ourense mantenía en julio en sus cajones 28,58 millones de euros en facturas pendientes de abono, lo que la situaba como el cuarto municipio de todo el país con mayor deuda comercial. Pese a contar con apenas 105.000 habitantes, el Concello ourensano solo es superado en morosidad absoluta por tres gigantes como Madrid (138 millones), Barcelona (50,3) y Sevilla (36,5), adeudando a sus proveedores más que grandes urbes como Valencia o Zaragoza.

El informe desglosa este retraso crónico que ahoga la liquidez del tejido productivo local: las facturas que el Concello logró liquidar durante el mes de julio tardaron una media de 117,6 días en pagarse, mientras que las obligaciones que continuaban atrapadas a final de mes sumaban ya 119,7 días de espera.

Isla de morosidad

Esta parálisis financiera aísla a la ciudad en el mapa de la gestión pública. A nivel nacional, el 97 % de los más de 6.400 ayuntamientos españoles abonan sus facturas con mayor agilidad que Ourense.

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La brecha es igualmente constatable en el ámbito más cercano, ya que el 92 % de los concellos de la provincia de Ourense pagan más rápido que su ciudad.

El contraste resulta todavía más evidente al compararse con otras ciudades gallegas: mientras el consistorio ourensano roza los cuatro meses de demora, Vigo (20,5 días) y A Coruña (27,2 días) cumplen estrictamente la legalidad, (máximo de 30 días de pago), y Lugo se consolida como la ciudad más ágil de la comunidad al liquidar sus pagos en apenas 6,7 días. Solo Santiago se sitúa a la par que Ourense.

El concello de Ourense es la primera capital de provincia en morosidad.

Se pueden consultar los datos, concello a concello, aquí:

Documento Ayuntamientos de España más morosos 2026 Consúltalo

Ourense en deuda. | Licitaciones al día

Asimismo, el concello de Ourense ocupa el puesto 14 en el listado de municipios que más tardan en pagar a sus proveedores:

Los concellos de España que más tardan en pagar a sus proveedores. | Licitaciones al día

Consulta la morosidad de los concellos de Ourense, municipio a municipio, AQUÍ