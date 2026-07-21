Ofertas más asequibles pero menos atractivas en las rebajas de Ourense

Según avanza el periodo de rebajas, las mejores oportunidades para los consumidores van desvaneciéndose del mercado de la moda. Después de un mes del inicio de las ofertas de descuento, muchos de los carteles de las tiendas de la ciudad marcan la segunda oportunidad de rebajas, con descuentos añadidos que elevan las promociones hasta un 70%. Pero a pesar de los precios más asequibles a estas alturas, a pie de calle, el público considera que las opciones de compra con rebaja son ya mucho menos atractivas que en el inicio de la temporada a finales de junio.

La postura de los clientes con respecto a las rebajas y descuentos especiales es cada vez más de desconfianza, especialmente por la compra, cada vez más común, de productos online, que desestacionaliza el mercado e incrementa las promociones continuas y/o falsas, dejando al consumidor en una posición en la cual cada vez le interesa menos las temporadas de rebajas tradicionales.

En los principales ejes comerciales, como la calle del Paseo o el centro comercial Ponte Vella, la sensación de los compradores refleja este desgaste. Muchos ourensanos coinciden en que los comercios aprovechan la recta final para dar salida a stock anticuado: “Siempre que ponen rebajas sacan cosas que no proceden, a lo mejor del año pasado”, señaló una compradora.

Cuando las rebajas superan su primer mes, la realidad en los percheros es que encontrar una talla concreta se complica bastante y las opciones de temporada y rebajadas se agotan como churros, como indicó Mercedes Álvarez, una compradora: “Me he comprado dos cosas, pero cuando las rebajas llevan tanto tiempo ya lo que encuentras es mínimo”. Además, aprovechó pra criticar que “las tiendas medianamente premium, de rebajas no ponen prácticamente nada, ponen ‘Nueva Temporada’ o ‘Precios Especiales”, pero de rebajas sacan lo que ya había de otras temporadas”.

Aunque los clientes reconocen que el abanico de piezas en promoción es aceptable: “Hay variedad y, aunque depende de la tienda, se pueden encontrar buenas ofertas si buscas”, señaló Lourdes Gil.

Público foráneo

A pesar de las dudas con respecto a las rebajas, por los puntos comerciales principales de Ourense el ambiente durante estos días está siendo de un gran flujo de clientes, asegurando desde el sector un buen número de ventas. Gran parte de este público es procedente del extranjero, especialmente de retornados y descendientes de la emigración y no buscan directamente rebajas, sino aprovechar para comprar mientras se encuentran aquí.