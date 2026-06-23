Rebajas de verano 2026: Guía completa de fechas y descuentos en Zara, El Corte Inglés, Mango y H&M

Las rebajas de verano 2026 ya están en marcha y las principales marcas del sector han adelantado sus descuentos en moda, calzado, accesorios y otros artículos. Este es uno de los momentos más esperados del año para quienes desean darse un capricho, renovar su armario o aprovechar buenos precios sin renunciar a las últimas tendencias.

El calendario de las rebajas estivales ha vuelto a sufrir modificaciones este año, consolidando la tendencia de las grandes firmas por anticipar sus campañas de descuento tanto en el entorno digital como en sus tiendas físicas. A continuación, detallamos las fechas clave y las promociones de las principales marcas para que planifiques tus compras con total precisión.

Grupo Inditex

Al igual que en años anteriores, las marcas del gigante textil Grupo Inditex han decidido adelantar la campaña a través de sus aplicaciones móviles y páginas web oficiales durante esta semana:

Zara: Prevé iniciar sus ofertas en la aplicación el miércoles 24 de junio a las 21:00 horas , y en la tienda online a partir de las 22:00 horas .

Massimo Dutti: Se adelanta ligeramente al resto del grupo. Arranca este martes 23 de junio a las 20:00 horas de forma online exclusivamente para los miembros de 'Massimo Dutti Feel'. El miércoles 24 de junio las ofertas ya estarán disponibles en todas sus tiendas físicas, prolongándose hasta el 31 de agosto.

Pull&Bear, Stradivarius, Lefties y Bershka: Habilitarán las rebajas a partir del miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en sus aplicaciones y a las 20:00 horas en la web.

Oysho: Iniciará la campaña el miércoles 24 de junio a las 20:00 horas en su app y a las 21:00 horas en la web.

En el caso de las tiendas físicas de todas las marcas de Inditex, los descuentos estarán disponibles a partir del jueves 25 de junio, repitiendo el esquema del año pasado y permitiendo el acceso prioritario al entorno digital.

Mango y H&M

Ambas firmas multinacionales han optado por madrugar aún más este año para captar el interés de los consumidores desde los primeros días de la temporada.

Mango: Dio el pistoletazo de salida el pasado 22 de junio , activando rebajas de hasta el 50% en todas sus líneas de producto (mujer, hombre y niños), las cuales se mantendrán activas durante los meses de julio y agosto.

H&M: Ya mantiene su campaña totalmente activa tanto en sus establecimientos físicos como en su plataforma online, con descuentos aplicados que alcanzan también el 50% en artículos seleccionados de sus secciones de mujer, hombre, niños, hogar y belleza.

El Corte Inglés

La cadena de grandes almacenes por excelencia mantendrá su tradición adaptada al nuevo calendario comercial. El Corte Inglés dará el pistoletazo de salida oficial a sus rebajas de verano en todos sus centros y establecimientos físicos el próximo jueves 25 de junio.

Tendam: Springfield, Women's Secret y Cortefiel

El grupo Tendam es uno de los que ofrece los descuentos más agresivos en el arranque de esta temporada:

Springfield: Ofrece descuentos de hasta el 60% en artículos para mujer, hombre y niños, ya disponibles en su página web.

Women's Secret: Ha lanzado una campaña masiva bajo el lema "todo al 70% y 50% de descuento" en ropa de baño, lencería y accesorios.

Cortefiel: Dispone ya de rebajas de hasta el 70% en artículos para mujer y hombre, además de reducciones de hasta el 50% en las marcas invitadas dentro de sus tiendas.

Otras marcas destacadas y eventos comerciales: