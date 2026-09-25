¿Sabe usted que ojo que estos días se están celebrando los sorteos para seleccionar a los candidatos a jurado popular para los dos próximos años?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los vecinos de Ourense pendientes de sus buzones
¿Sabe usted que ojo que estos días se están celebrando los sorteos para seleccionar a los candidatos a jurado popular para los dos próximos años? ¿Que una carta en el buzón podría cambiar el destino del vecino de Ourense que la reciba?¿Que en la provincia hay tres crímenes muy cerca de llegar a juicio? ¿Que veremos quienes son los afortunados que se sientan en la Audiencia Provincial a decidir si culpable o inocente?
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