Oleada de robos en vehículos en el barrio de As Camelias a plena luz del día

As Camelias pasó este fin de semana por una oleada de robos en vehículos, pudiéndose ver cristales de ventanillas rotas en diferentes puntos del barrio, como la rúa de Ponte Pelamios, la rúa do Gaiteiro o la rúa Carriarico. No se trata de un episodio de robos puntual, sino que es un nueva secuencia de este tipo de actos tanto en As Camelias, en particular, como en el cómputo de la ciudad, en general, donde ver ventanillas de coches con el cristal reventado ya se está convirtiendo en una imagen habitual, con gran incidencia de este tipo de robos también en O Couto o en A Ponte.

A pesar de que el punto de venta de droga en la plaza de A Cantiga ya no se encuentra activo, según afirman los residentes de la zona, y que por lo tanto las noches son más tranquilas al no haber consumo de estupefacientes en la calle, parece la calma total no acaba de instaurarse en As Camelias, con actos de desorden público y robos a plena luz del día.

Uno de los casos se produjo este domingo en una hora central del día y en una ubicación de gran visibilidad para cualquier vecino, como el á rúa Ponte Pelamios, junto a la orilla del Barbaña, lo que demuestra que los individuos que se dedican a entrar en coches de la ciudad, no se cortan ni lo más mínimo para ni por el momento ni por la ubicación, ni por el método para realizar este tipo de actos.

En esta ocasión fue a las 13,00 horas del domingo, cuando el propietario de uno de los garajes ubicados junto a la orilla del Barbaña dio la voz de alarma a la policía, que ya nada pudo evitar. El ladrón se llevó dos chaquetas por valor de más de 300 euros. El afectado por este robo afirmó que ya es “la segunda vez” que le sucede en los últimos meses y que conoce a vecinos que ya le entraron “hasta cuatro veces” en el coche. Ante el hartazgo por estas oleadas delictivas, algunos vecinos ya se plantean realizar rondas de vigilancia nocturna para evitar y reaccionar a este tipo de actos, quejándose de la falta de acción policial.

El bienestar vecinal de la zona, en jaque

Además de la gran problemática de los robos en coches, los residentes de As Camelias denuncian que sufren también una pérdida de calidad de vida debido a un ambiente más enturbiado, de desconfianza y de alerta constante por los altercados generados por politóxicómanos, una de las razones principales por las que reclaman una mayor presencia policial.

Este mismo sábado, un bar del barrio se vio forzado a cerrar por la noche mucho antes de tiempo habitual, por la alteración de un drogodependiente que se negó a pagar sus consumiciones y por, según la gerente del local, la falta de respuesta y de acción ante este caso de alteración del orden, “que no ayudó ni esta vez ni en otras anteriores” a solucionar la situación.