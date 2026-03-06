¿Sabe usted que una oleada de solidaridad recorre la ciudad con el triste fin que ha tenido el inquilino alado de la Praza Maior? ¿Que algunos ya ven un paralelismo con el famoso loro Ravachol de Pontevedra convertido en una seña de identidad de la ciudad? ¿Que sería este el proyecto que acariciaba su propietario? ¿Y que como otros proyectos a los que nos tiene acostumbrados este también voló?

Relacionado El loro del Concello de Ourense que sabía demasiado