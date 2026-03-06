INCIDENCIA EN LAS VÍAS
La caída de un árbol provoca afectaciones en la comunicación por tren entre Ourense y Madrid
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que una oleada de solidaridad recorre la ciudad con el triste fin que ha tenido el inquilino alado de la Praza Maior? ¿Que algunos ya ven un paralelismo con el famoso loro Ravachol de Pontevedra convertido en una seña de identidad de la ciudad? ¿Que sería este el proyecto que acariciaba su propietario? ¿Y que como otros proyectos a los que nos tiene acostumbrados este también voló?
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Una colisión múltiple en la A-52 deja un herido y la N-120 registra un atropello
Director de la Agencia Internacional de la Energía
"Hay abundante petróleo en el mercado, pero el gas es otra historia"