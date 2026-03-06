¿Sabe usted que una oleada de solidaridad recorre la ciudad con el triste fin que ha tenido el inquilino alado de la Praza Maior?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la ola de solidaridad en Ourense

Ola de solidaridad.
Ola de solidaridad. | La Región

¿Sabe usted que una oleada de solidaridad recorre la ciudad con el triste fin que ha tenido el inquilino alado de la Praza Maior? ¿Que algunos ya ven un paralelismo con el famoso loro Ravachol de Pontevedra convertido en una seña de identidad de la ciudad? ¿Que sería este el proyecto que acariciaba su propietario? ¿Y que como otros proyectos a los que nos tiene acostumbrados este también voló?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats