El número 425, el primer mir en elegir plaza en Ourense

Los futuros médicos especialistas iniciaron este lunes el proceso de adjudicación de plazas MIR de 2026, en un contexto de gran competencia. A lo largo de las próximas semanas los aspirantes irán eligiendo destino en función de su nota, en turnos diarios de mañana y tarde, hasta completar las 9.278 plazas ofertadas entre los 16.763 inscritos, cifra récord de aspirantes.

La primera jornada volvió a dejar a Ourense fuera de las elecciones más tempranas, aunque firma su mejor arranque de los últimos tres años. El área sanitaria ourensana cubrió dos de sus plazas en el arranque del proceso, al igual que en 2025. El primer MIR en escoger destino en la provincia fue el número 425, que optó por la única plaza disponible en Dermatología. Poco después, el aspirante con el puesto 610 eligió Anestesiología y Reanimación, una de las tres plazas ofertadas en esta especialidad en la provincia. Si bien estos primeros datos fluctúan en cada convocatoria, se trata del mejor registro de los tres últimos años, superando por poco a 2025, cuando el primer aspirante se situó en el puesto 429, y más ampliamente el dato de 2024 (598).

El área sanitaria de Ourense oferta este año un total de 51 plazas, dos más que en la convocatoria anterior. De ellas, 21 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, tradicionalmente la especialidad con mayores dificultades de cobertura, que en muchos casos incluso ha quedado con vacantes. El resto de la oferta incluye tres plazas en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Pediatría y Salud Mental; dos en Medicina Interna y Radiodiagnóstico, y una en las demás especialidades.

En el conjunto del Estado, Dermatología volvió a situarse como la especialidad más demandada en las primeras horas. Su última plaza a nivel estatal fue adjudicada en el puesto 482, batiendo su propio récord registrado el año pasado, cuando cerró en el puesto 542. Las grandes ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza, continúan concentrando buena parte de las elecciones entre los mejores expedientes.

Pedro Castro, mejor expediente ourensano en el puesto 220 se decantó por Psiquiatría en Santiago de Compostela, una elección alineada con su vocación profesional.