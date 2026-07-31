La operación salida castiga a los usuarios de coches diésel

La gran operación salida del verano está en marcha desde hoy y los conductores ourensanos se enfrentan a un escenario sin precedentes en los surtidores. Si tradicionalmente el final de julio e inicio de agosto es sinónimo de desplazamientos masivos hacia la costa o la meseta, este año el viaje viene acompañado de una pesada carga económica. Llenar el depósito en la provincia supone un desembolso histórico, especialmente para los propietarios de vehículos diésel, que ven cómo el carburante tradicionalmente más económico bate todas las marcas registradas hasta la fecha.

En Ourense, al igual que en el resto del país, el diésel ha consolidado un doloroso “sorpasso” sobre la gasolina, marcando a 30 de julio una media de 1,805 euros por litro. Esta cifra no solo supera con creces a la gasolina (que se sitúa en los 1,696 euros el litro), sino que coloca a la provincia como una de las más caras de España, muy por encima de la media nacional, donde el gasóleo ronda los 1,773 euros. En la práctica, esto significa que llenar un depósito estándar de 50 litros de diésel cuesta ya más de 90 euros, un varapalo directo a los bolsillos de las familias en pleno arranque vacacional.

Para comprender la magnitud de esta escalada, resulta inevitable mirar por el retrovisor. Hace justo dos décadas, en el verano de 2006, el litro de gasóleo en Ourense apenas costaba 0,986 euros. Incluso durante el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, un momento de extrema volatilidad, la factura final en el surtidor se vio aliviada por el descuento estatal generalizado de 20 céntimos, dejando el diésel ourensano en el entorno de los 1,789 euros por litro.

Evolución del precio del combustible en los meses de julio en Ourense

Incluso el gasóleo está viviendo su segundo peor verano de la historia, ya que con 1,696 euros solo es superado precisamente por el 2022, en plena crisis por la guerra, cuando alcanzó 1,831 euros con descuentos.

Bajan los descuentos

La actual tormenta perfecta de precios tiene su origen en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Para contener la subida internacional del crudo, el Gobierno aprobó en marzo una rebaja temporal del IVA del 21% al 10%, además de reducciones en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Sin embargo, ante la aparente desescalada bélica, el 1 de julio el Ejecutivo dijo “adiós” a ese IVA reducido, devolviéndolo a su gravamen original del 21%.

Para amortiguar el impacto durante los meses de mayor movilidad, se diseñó un plan de bonificaciones progresivas en el Impuesto sobre Hidrocarburos: 15 céntimos de descuento en julio, 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre, hasta su desaparición definitiva en octubre. Al retornar el IVA al 21%, gran parte de la rebaja de céntimos fue “absorbida” por el salto impositivo, dejando a los conductores perplejos al no notar el ansiado abaratamiento en la factura final.

La presión económica se tensará aún más en cuestión de horas. Mañana, 1 de agosto, entra en vigor el segundo escalón del plan gubernamental, lo que significa que el descuento estatal se reducirá de 15 a 10 céntimos por litro. Esta pérdida de 5 céntimos de bonificación encarecerá de forma automática todos los repostajes justo en el fin de semana con mayor volumen de tráfico del año, pudiendo escalar en Ourense a más de 1,81 euros.