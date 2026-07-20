Los coches híbridos acaban con el reinado de los diésel

El sector de la automoción repunta en Oureense, después de años a la baja. El primer semestre del año alcanza unas cifras que invitan al optimismo y que acercan al mercado provincial a los volúmenes previos a la pandemia. Entre enero y junio, las carreteras ourensanas sumaron 1.967 nuevos turismos y todoterrenos, lo que se traduce en un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Eso se debe en gran medida al bum de los coches de cero emisiones, con 1.510 matriculados, suponiendo ya un 77% de las ventas de automóviles.

El dato verdaderamente impactante de este semestre no reside en cuánto se compra, sino en qué tecnología se elige. Los ourensanos han abrazado la transición hacia el vehículo eco de forma definitiva, condicionados por las normativas restrictivas contra el motor convencional, como la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad.

Atrás quedaron los tiempos de hegemonía del gasóleo, con un desplome sin precedentes, tras dispararse el precio del diésel por la guerra de Irán. Apenas 59 conductores eligieron este combustible en lo que va de año, limitando su presencia a un residual 3% del mercado provincial y presentando un bajón del 31,4% con respecto al primer semestre del 2025. La gasolina, por su parte, resiste como la opción tradicional favorita con 398 matriculaciones, aunque cede terreno lentamente y acapara un 20% del pastel.

Los verdaderos reyes de los concesionarios ourensanos son hoy los vehículos de mecánicas alternativas. Los híbridos, eléctricos y modelos a gas (GLP) copan ya el 77% del mercado local, sumando 1.510 unidades vendidas y reflejando un espectacular crecimiento interanual del 41,5%.

Dentro de este segmento verde, la tecnología híbrida convencional se erige como la gran triunfadora absoluta, acumulando 937 ventas y demostrando que es el paso natural para los conductores que buscan eficiencia urbana sin depender de un enchufe. No obstante, la electrificación pura gana cada vez más tracción en el territorio, con 258 vehículos 100% eléctricos y 227 híbridos enchufables que encontraron dueño en la provincia durante estos seis primeros meses.

El mercado de los eléctricos es el que más ha crecido, pasando de 149 en el mismo periodo de 2025 a 258 este año, con un crecimiento de más del 73%. Las previsiones para la segunda mitad del año son, en la misma línea, halagüeñas, siempre y cuando se agilice desde la Administración la tramitación de las ayudas pendientes. Si esta tendencia compradora se mantiene, Ourense cerrará el ejercicio 2026 consolidando un cambio total en el modelo del motor de la provincia, que pasa de la parálisis de su parque de automóviles -todavía muy envejecido- a su modernización electrificación.